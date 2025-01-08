Без води, газу та електропостачання: начальник Покровської МВА розповів, як живе прифронтове місто

Станом на сьогодні у місті залишаються близько 7200 людей, що становить трохи більше ніж 10% від довоєнного населення. До початку вторгнення тут проживало понад 60 тисяч осіб.

У Покровську на Донеччині ситуація залишається критичною. Місто перебуває під постійним обстрілом артилерії та FPV-дронів, більшість комунальних послуг недоступні, а шахта припинила видобуток.

Про це повідомив голова Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк в ефірі "Радіо Свобода".

Добряк наголосив, що в Покровську більше немає безпечних місць.

"Шахта у нас вже не працює — тільки на підтримку, видобутку немає. В місті працює декілька крамниць. Є великий страх, що ти просто потрапиш під обстріл, що є хаотичним. Немає такого місця у місті, яке б не прострілювалося артилерією чи FPV-дронами. В місті ще працює міська лікарня, в скороченому форматі. Також ще працює одне відділення Укрпошти".

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Станом на сьогодні у місті залишаються близько 7200 людей, що становить трохи більше ніж 10% від довоєнного населення. До початку вторгнення тут проживало понад 60 тисяч осіб. Обстріли почастішали, і від грудня місто повністю залишилося без газу. Води немає ще від літа, а електропостачання відсутнє вже кілька днів.

"На сьогодні в нас світла в місті немає, газопостачання немає від 12 грудня, водопостачання немає від літа. Працюють ще поки декілька фахівчинь, які доглядають людей похилого віку і вмовляють тих, хто ще не виїхав, щоб виїжджали. Сьогодні в місті залишається 7200 людей. Залишається трохи більше 10% населення. Перше – страх виїзду з міста. Страх перед тим, куди їхати, з чим їхати — це стандартна відмовка. Але коли до людини "прилітає" і вона виживає у своїй будівлі, то вона все одно виїжджає", – сказав начальник МВА.

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Людей з Покровська евакуюють до Івано-Франківської області. Там для переселенців організували місця компактного проживання у школах і гуртожитках.

"Це місця компактного проживання, але це точка входу. Щоб людина змогла приїхати, оселитися – це школи, гуртожитки, але не всі хочуть жити в місцях компактного проживання. Але як точка входу – вона потрібна, щоб людина могла помитися, дати собі раду, зібратись з думками. Вона триває, скільки треба, вона може і не виїжджати звідти", – пояснив Добряк.

Місцева влада закликає жителів евакуюватися до безпечніших регіонів, щоб уникнути ризику для життя через постійні обстріли.

Раніше командир взводу 24-го ОШБ "Айдар" Станіслав "Осман" Бунятов заявив, що на Покровському напрямку українські Збройні сили не мають достатньо піхоти, аби зупинити російських окупантів.