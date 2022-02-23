Без їжі в холодних автобусах: породіль з немовлятами примусово вивозять з ОРДЛО до Росії

Жінок з немовлятами примусово вивозять.
На тимчасово окупованій території Донецької області вчиняються протиправні дії щодо породіль. Незаконно вивезені жінки з немовлятами змушені перебувати у нелюдських умовах.
Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.
“На другу добу після пологів жінок та немовлят виписують з пологових будинків для подальшої примусової евакуації до Російської Федерації. Незаконно вивезенні жінки з дітьми змушені по кілька діб перебувати без їжі та сну в неопалюваних автобусах та тимчасових наметах без належних умов: води, їжі, дитячих сумішей, засобів гігієни, відповідного сезонного одягу”, - зазначила Денісова.
Вона наголосила, що такі дії РФ загрожують життю та здоров’ю жінок та новонароджених дітей, порушується їхнє право на життя, свободу та особисту недоторканність, гарантовані статтею 3 Загальної декларації прав людини.
Раніше стало відомо, що на окупованих територіях бойовики "ЛДНР" примусово мобілізують чоловіків. За словами місцевих мешканців, облави влаштовують просто у центрі Луганська.
Станом на неділю, 20 лютого, близько 4 тисяч чоловіків вже мобілізували, повідомив засновник "Східної правозахисної групи" Павло Лисянський. З його слів, "влада республік" призиває на службу чоловіків, які мають російські паспорти, "ДНР" та "ЛНР". Але виїзд заборонений для всіх чоловіків призовного віку.
Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав незалежність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. 22 лютого рішення Путіна підтримала Держдума Росії.
В МЗС РФ заявили, що Росія визнає незалежність окупованих територій українського Донбасу в межах територій, які наразі контролюються підконтрольними Росії бойовиками.
Відповідно до указу про визнання "Л/ДНР", Путін доручив Міністерству оборони "забезпечити здійснення Збройними силами РФ функцій із забезпечення миру" в ОРДЛО до підписання з ними "договорів про дружбу і співробітництво", тобто фактично ввести російські війська на окупований Донбас. Техніку в Донецьку зафіксували вже під час виступу Путіна.
Читайте також: