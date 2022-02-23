Без їжі в холодних автобусах: породіль з немовлятами примусово вивозять з ОРДЛО до Росії

Без їжі в холодних автобусах: породіль з немовлятами примусово вивозять з ОРДЛО до Росії

Жінок з немовлятами примусово вивозять.

На тимчасово окупованій території Донецької області вчиняються протиправні дії щодо породіль. Незаконно вивезені жінки з немовлятами змушені перебувати у нелюдських умовах.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

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“На другу добу після пологів жінок та немовлят виписують з пологових будинків для подальшої примусової евакуації до Російської Федерації. Незаконно вивезенні жінки з дітьми змушені по кілька діб перебувати без їжі та сну в неопалюваних автобусах та тимчасових наметах без належних умов: води, їжі, дитячих сумішей, засобів гігієни, відповідного сезонного одягу”, - зазначила Денісова.

Вона наголосила, що такі дії РФ загрожують життю та здоров’ю жінок та новонароджених дітей, порушується їхнє право на життя, свободу та особисту недоторканність, гарантовані статтею 3 Загальної декларації прав людини.

Раніше стало відомо, що на окупованих територіях бойовики "ЛДНР" примусово мобілізують чоловіків. За словами місцевих мешканців, облави влаштовують просто у центрі Луганська.

Станом на неділю, 20 лютого, близько 4 тисяч чоловіків вже мобілізували, повідомив засновник "Східної правозахисної групи" Павло Лисянський. З його слів, "влада республік" призиває на службу чоловіків, які мають російські паспорти, "ДНР" та "ЛНР". Але виїзд заборонений для всіх чоловіків призовного віку.

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Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав незалежність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. 22 лютого рішення Путіна підтримала Держдума Росії.

В МЗС РФ заявили, що Росія визнає незалежність окупованих територій українського Донбасу в межах територій, які наразі контролюються підконтрольними Росії бойовиками.

Відповідно до указу про визнання "Л/ДНР", Путін доручив Міністерству оборони "забезпечити здійснення Збройними силами РФ функцій із забезпечення миру" в ОРДЛО до підписання з ними "договорів про дружбу і співробітництво", тобто фактично ввести російські війська на окупований Донбас. Техніку в Донецьку зафіксували вже під час виступу Путіна.

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