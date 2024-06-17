Без жодних шансів на порятунок: у Вовчанську сотні росіян масово здаються в полон

Російські війська потрапили у "вогняний котел" на Харківському напрямку, їх оточили у Вовчанську на Агрегатному заводі. Українські війська заблокували до 400 росіян, 30 росіян вже здалися після того, як неодноразові спроби врятувати їх не увінчалися успіхом.

Про це пише видання Forbes.

Очевидно, план росіян полягав у тому, щоб захопити хімічний завод, а потім звідти почати операцію з форсування річки, щоб увірватися в південний Вовчанськ.

"План провалився, коли українські війська - можливо, з 9-го стрілецького батальйону, Російського добровольчого корпусу або 36-ї бригади морської піхоти - атакували на захід від хімічного заводу і просунулися на кілька кварталів на північ, відрізавши росіян на заводі від їхніх товаришів на заході", - пише видання.

Українські бійці зазначали, що росіяни оточені без жодних шансів на евакуацію чи підкріплення і повідомляли про "купу мертвих і поранених росіян".

Російські командири цими вихідними наказали своїм військам на захід від хімічного заводу прорватися через українські позиції. Однак дві спроби прориву до оточених російських військ були відбиті українськими силами оборони, повідомляє Центр оборонних стратегій.

"Очевидно, саме тоді оточені росіяни почали масово здаватися в полон. Хоча російські та українські війська регулярно беруть у полон один одного, вони рідко роблять це десятками. Найбільше полонених, як правило, трапляється під час облоги великих міст і хаотичних поспішних відступів", - зазначає Forbes.

Нагадаємо, окупанти потрапили в пастку у Вовчанську.

Військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець повідомив, що росіяни, які опинилися на Агрегатному заводі, намагалися форсувати річку Вовча, але, потрапивши під щільний зустрічний вогонь, "сповзлися на Агрегатний, де й засіли". За даними Машовця, на заводі перебувають близько двох сотень російських окупантів – рахуючи поранених і мертвих.

Раніше наше командування повідомляло, що росіяни "застрягли" у Вовчанську та кидають на штурм райцентру на півночі Харківської області все нові та нові сили, які потрапляють під український вогонь.

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" повідомляло, що за місяць штурму Вовчанська росіяни втратили щонайменше 4000 тисяч осіб. У середньому це щонайменше 130 військовослужбовців армії РФ щодня. Також на цьому напрямку наші захисники знищили понад 50 танків.

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