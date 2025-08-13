Без зміни кордонів та референдуму: як Україну можуть примусити поступитися територіями

Росії пропонують «палестинську модель» окупації українських територій / © Associated Press

США та Росія обговорювали ізраїльську окупацію Західного берега як модель для припинення війни в Україні. Згідно з цим сценарієм, Росія могла б отримати військовий та економічний контроль над окупованими українськими територіями під керівництвом власного органу управління, імітуючи таким чином фактичне правління Ізраїлю на палестинських територіях, захоплених 1967 року

Про це пише The Times з посиланням на джерело, близьке до Ради національної безпеки США.

За інформацією видання, цю ідею обговорював кілька тижнів тому Стів Віткофф, спецпредставник президента США Дональда Трампа.

Як працює «модель Західного берега»

Згідно з цією ідеєю, кордони України формально не зміняться, так само, як кордони Західного берега не змінювалися протягом 58 років, але територія залишатиметься під російським контролем.

«Це буде просто як окупація Ізраїлем Західного берега. З губернатором, з економічною ситуацією, яка орієнтується на Росію, а не на Україну. Але це все одно буде Україна, тому що… Україна ніколи не відмовиться від свого суверенітету. Але реальність така, що це буде окупована територія, і моделлю є Палестина», — пояснив співрозмовник видання.

Нагадаємо, що ізраїльські війська захопили Західний берег — землю між Ізраїлем та річкою Йордан — у йорданських сил під час Шестиденної війни 1967 року. Сьогодні Ізраїль зберігає загальний контроль над територією, хоча від 1990-х років палестинський уряд, відомий як Палестинська автономія, керує більшістю міст. Палестинці повинні проходити через ізраїльські військові блокпости та патрулі й отримувати дозволи від Ізраїлю для поїздок між Західним берегом та іншими палестинськими територіями.

Що каже міжнародне право та Білий дім

Ця модель, яку, як вважають, підтримує Стів Віткофф, дозволяє обійти конституційні бар’єри України щодо поступок територіями без проведення всеукраїнського референдуму. Водночас президент Володимир Зеленський неодноразово відмовлявся від ідеї передавання територій, але модель окупації може бути механізмом для досягнення перемир’я після трьох з половиною років війни.

Важливо зазначити, що окупація Ізраїлем Західного берега була визнана незаконною Міжнародним судом ООН. Хоча США не визнають рішення цього суду, а Росія визнає лише частково, це є важливим юридичним прецедентом. Крім того, ООН ухвалила резолюцію, яка закликала Ізраїль припинити окупацію, вивести свої війська, припинити поселенську діяльність і демонтувати розділювальну стіну. Ізраїль та США проголосували проти цієї резолюції, а Велика Британія утрималася.

Чому розглядається такий варіант

Цей сценарій, на думку деяких американських переговірників, просто відображає реалії війни та небажання інших країн безпосередньо брати участь у бойових діях проти Росії. У цьому контексті все, що залишається — це встановити точні межі російської окупації.

Таку позицію раніше висловлював і Себастьян Горка, старший директор Трампа з питань боротьби з тероризмом. У травневому інтерв’ю він сказав: «Ми живемо в реальному світі. Адміністрація Трампа живе в реальному світі. Ми визнаємо реальність на місцях… Ми маємо один пріоритет понад усе, чи то Близький Схід, чи то Україна. Це зупинити кровопролиття. Все інше — потім».

Ізраїльська окупація Західного берега критикується за створення поселень, які порушують резолюцію Ради Безпеки ООН та міжнародне право, оскільки вони захоплюють землю та створюють двоступеневу систему громадянства. Громадяни Ізраїлю, які проживають на Західному березі або проїжджають через нього, підпорядковуються ізраїльському законодавству, тоді як палестинські цивільні особи підпорядковуються військовому праву та воєнному стану і не можуть голосувати на національних виборах Ізраїлю.

Нагадаємо, Трамп відповів, що буде, якщо Путін не погодиться припинити війну. Американський президент не виключає, що після зустрічі з Путіним він може швидко організувати саміт за участю РФ, США та України.