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Бездоганна робота: українські пілоти показали збиття ворожого БпЛА з гелікоптера Мі-17

Бездоганна робота: українські пілоти показали збиття ворожого БпЛА з гелікоптера Мі-17

Гелікоптер Мі-17 летить паралельним курсом, вицілюючи та збиваючи вогнем з борту ударний БпЛА Shahed

Ворожий дрон падає та детонує у безпечному місці.

На кадрах український гелікоптер Мі-17 летить паралельним курсом, вицілюючи та збиваючи вогнем з борту ударний БпЛА Shahed. Зйомка ведеться з гелікоптера Airbus H125 ДПСУ, поставленого Францією.

Кадри оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.

Українські пілоти показали ефектну роботу по ворожому БпЛА

Українські пілоти показали ефектну роботу по ворожому БпЛА

"Ворожий дрон падає та детонує у безпечному місці. Чиста та бездоганна робота української авіації!", – пише журналіст.

Раніше українські пілоти показали ефектну роботу по російських позиціях. Так, бійці 39-ї бригади тактичної авіації випустили бомбу Mk83 із винищувача Су-27.

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