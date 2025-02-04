Бездоганна робота: українські пілоти показали збиття ворожого БпЛА з гелікоптера Мі-17

Ворожий дрон падає та детонує у безпечному місці.
На кадрах український гелікоптер Мі-17 летить паралельним курсом, вицілюючи та збиваючи вогнем з борту ударний БпЛА Shahed. Зйомка ведеться з гелікоптера Airbus H125 ДПСУ, поставленого Францією.
Кадри оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.
"Ворожий дрон падає та детонує у безпечному місці. Чиста та бездоганна робота української авіації!", – пише журналіст.
Раніше українські пілоти показали ефектну роботу по російських позиціях. Так, бійці 39-ї бригади тактичної авіації випустили бомбу Mk83 із винищувача Су-27.
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