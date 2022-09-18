Аналітики оцінили російські "атаки" Бахмута на тлі контрнаступу ЗСУ

Російські солдати так і не навчилися воювати.

Російські війська продовжують віддавати перевагу стратегічно безглуздим наступальним операціям навколо Донецька та Бахмута замість того, щоб оборонятися під час українських контрнаступальних операцій у Харківській області.

Про це йдеться в аналітичному звіті американского Інституту вивчення війни (ISW).

“Російські війська продовжують атакувати Бахмут і різні села поблизу Донецька, що має емоційне значення для мешканців “ДНР”, але мало б інше значення”, — йдеться у звіті.

Окупанти спрямовують дуже обмежені резерви на ці зусилля замість підтримки вразливих оборонних ліній російського війська, спішно створених вздовж річки Оскіл у Харківській області, зазначили аналітики.

Росіяни не можуть досягти успіхів навколо Бахмута чи Донецька у достатньо великих масштабах, щоб зірвати українські контрнаступи. Російські військові, схоже, продовжують майже автоматизовані спроби здобути позиції в Донецькій області, які виглядають відірваними від загальних реалій бойових дій, відзначили аналітики.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що найрозумніші з російських військових здаються в полон.

"Багато хто з російських солдатів уже усвідомив, що в них немає жодних шансів в Україні, що вони будуть розбиті. Найрозумніші з російських військових здаються в полон, і ми гарантуємо їм дотримання усіх прав згідно з конвенціями. І ми будемо тиснути й далі, щоб усі окупанти це зрозуміли. Будемо бити їх міцніше, ніж били до цього", - зазначив він.

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