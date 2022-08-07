"Безкарність злочинів комунізму": прем’єрка Естонії назвала одну з головних причин війни в Україні

Вона наголосила, що російський диктатор Володимир Путін також розраховує на безкарність.

Безкарність злочинів комуністичного режиму є однією з головних причин того, що на території Європи знову почалася руйнівна та геноцидна війна.

Про це пише ERR з посиланням на заяву прем'єр-міністерки Естонії Каї Каллас.

"Сьогодні у вільного світу є вікно можливостей зупинити російський імперіалізм. Ми стали свідками величезних змін у політиці країн Заходу. Але ці зміни – лише початок, і вони мають бути стійкими. Агресор не змінив і не скасував своїх злочинних цілей. Це означає, що ми не можемо зробити жодного кроку назад. Навпаки, нам потрібно рухатися вперед, і важливі зміни у нашій політиці мають стати постійними", - сказала прем'єр-міністерка.

За її словами, на додаток до розслідування військових злочинів, необхідно створити спеціальний міжнародний трибунал для притягнення Кремля до відповідальності за злочин агресії.

"Путін розраховує на безкарність. Тому ми тим більше маємо зробити все можливе, щоб усі, хто стоїть за агресією та масовими злочинами проти України, були покарані", - наголосила Каллас.

За її словами, на європейців також чекають важкі часи, але це не порівняно з ціною, яку заплатили українці.

"На карту поставлено долю не лише однієї суверенної та хороброї європейської нації. Весь порядок, заснований на правилах, знаходиться під ударом. Якщо агресія десь окупає себе, то це запрошення продовжити її в іншому місці", - сказала Каллас.

Нагадаємо, Естонія в секретному режимі готується демонтувати радянські пам’ятники.

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