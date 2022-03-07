Безкоштовна стоматологічна допомога в Києві: адреси та телефони клінік

Безкоштовна стоматологічна допомога в Києві: адреси та телефони клінік

Можна отримати допомогу в зручному вам районі.

У Києві під час війни продовжують працювати мінімум 20 стоматологічних клінік. У такий важкий для українців час лікарі надають допомогу безкоштовно.

Адреси клінік та їх телефони опублікувала заслужена лікарка України Ольга Богомолець.

Які стоматології працюють в Києві:

Вул. Саксаганського, 123

V.R.Dental

Virtual and Restorative Dentistry

Номер клініки 0664668808

Central Dental Clinic

Оболонський проспект, 26

Номер: +380 50 410 2850

TDC_clinic

Михайлівський провулок, 4

Номер: 0678272723

“Vivaldi Dent”

Вул. Бульварно-Кудрявська, 33 Г

Номери:0973557766

0995557766

Стоматологія

Вул. Мішуги, 10

(торгово-офісний центр Паралель поряд з Пірамідою 2 поверх)

Номер: 0 (96) 923 99 03

Esthetic dental clinic

Вул. Чавдар, 13

Номер: +380505379977

Центр ізраїльської стоматології

Вул. Шептицького, 14

Номер: +380672350935

Позняки/Осокорки

Номер: +380969239903

Пишіть, дзвоніть їм.

Вул. Автозаводська, 83

Дмитро

Номер: 093 610 6000

(Тільки з гострим болем, пульпіт/періодонтит/видалення)

Теремки

Номер: 0731707148

Київ, Дарницький р-н.

вул.Юрія Литвинського 52/16

Номер:0507588885

0965268879

Medical centre by Dr.Yurin працює та допомагає оперативно у разі гострого болю.

вул. Богданівська 7Г

Номери: 0507429040

0987429040

"Добрий Доктор"

Контакти: Київ, Мілютенко 11

Номер: 0961020308

КТ щелепно-лицевої ділянки (гострий біль, травма)

Драгоманова 6/1

Безкоштовно!

068 100 29 53

Narin Dental Care

Голосіївський район

Номер: 0930542509

Дніпровський район, Воскресенська 12б

Complex Dent.

Невідкладна стоматологічна допомога.

Можлива онлайн-консультація.

Телефон: 0688663606.

Стоматолог-хірург. "Український стоматологічний центр»

вулиця Голосіївска, 13а.

Можу приймати ургентних хворих та надавати швидку допомогу

Телефон: 0632437717

Укрстоматцентр

вулиця Голосіївська, 13A

Номер +380 63 243 7717 Анна

Петра Курінного 2

Поліклініка

Телефон 0936880556

Андрій Юрійович

Вишгородська, 45

Паркове Містечко. Гострий зубний біль.

Анна Єгорова

+380962082878