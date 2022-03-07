Безкоштовна стоматологічна допомога в Києві: адреси та телефони клінік

Можна отримати допомогу в зручному вам районі.
У Києві під час війни продовжують працювати мінімум 20 стоматологічних клінік. У такий важкий для українців час лікарі надають допомогу безкоштовно.
Адреси клінік та їх телефони опублікувала заслужена лікарка України Ольга Богомолець.
Які стоматології працюють в Києві:
Вул. Саксаганського, 123
V.R.Dental
Virtual and Restorative Dentistry
Номер клініки 0664668808
Central Dental Clinic
Оболонський проспект, 26
Номер: +380 50 410 2850
TDC_clinic
Михайлівський провулок, 4
Номер: 0678272723
“Vivaldi Dent”
Вул. Бульварно-Кудрявська, 33 Г
Номери:0973557766
0995557766
Стоматологія
Вул. Мішуги, 10
(торгово-офісний центр Паралель поряд з Пірамідою 2 поверх)
Номер: 0 (96) 923 99 03
Esthetic dental clinic
Вул. Чавдар, 13
Номер: +380505379977
Центр ізраїльської стоматології
Вул. Шептицького, 14
Номер: +380672350935
Позняки/Осокорки
Номер: +380969239903
Пишіть, дзвоніть їм.
Вул. Автозаводська, 83
Дмитро
Номер: 093 610 6000
(Тільки з гострим болем, пульпіт/періодонтит/видалення)
Теремки
Номер: 0731707148
Київ, Дарницький р-н.
вул.Юрія Литвинського 52/16
Номер:0507588885
0965268879
Medical centre by Dr.Yurin працює та допомагає оперативно у разі гострого болю.
вул. Богданівська 7Г
Номери: 0507429040
0987429040
"Добрий Доктор"
Контакти: Київ, Мілютенко 11
Номер: 0961020308
КТ щелепно-лицевої ділянки (гострий біль, травма)
Драгоманова 6/1
Безкоштовно!
068 100 29 53
Narin Dental Care
Голосіївський район
Номер: 0930542509
Дніпровський район, Воскресенська 12б
Complex Dent.
Невідкладна стоматологічна допомога.
Можлива онлайн-консультація.
Телефон: 0688663606.
Стоматолог-хірург. "Український стоматологічний центр»
вулиця Голосіївска, 13а.
Можу приймати ургентних хворих та надавати швидку допомогу
Телефон: 0632437717
Укрстоматцентр
вулиця Голосіївська, 13A
Номер +380 63 243 7717 Анна
Петра Курінного 2
Поліклініка
Телефон 0936880556
Андрій Юрійович
Вишгородська, 45
Паркове Містечко. Гострий зубний біль.
Анна Єгорова
+380962082878
Корисні поради:
- Список корисних українських чатботів, які рятують життя
- Допомогти з житлом і з речами: в Україні створено сервіс для допомоги біженцям через напад РФ
- Ляшко оприлюднив перелік аптек, які продовжують працювати в умовах війни в Україні
- Безкоштовні онлайн-консультації від лікарів: створено чат-бот, аби українці могли отримати допомогу
- Як боротися з окупантами на цифровому фронті: корисні поради
- Що робити, якщо ви потрапили під завал будинку: декілька порад
- Що робити, якщо відключать воду, аби не захворіти: поради
- Що робити у разі хімічної небезпеки: список порад
- Що робити у разі радіаційної аварії: практичні поради
- Як діяти та жити у воєнний час: поради від Олени Зеленської
- Як вижити у місті під обстрілами: поради від поліції
- Як запобігти отруєнню під час воєнного стану: поради
- Як заснути, якщо постійна тривога: поради психологині
- Перша допомога під час кровотечі: поради лікаря
- Як впоратися зі стресом під час війни: поради психологині
- Що робити, якщо окупанти відібрали мобільний телефон: порада від Міністерства цифрової трансформації
- Як не піддаватися паніці у воєнний час: поради психологині
- Як діяти, щоб вберегти себе від мародерів: поради поліції та Центру протидії дезінформації
- Що робити у разі панічної атаки: поради психологині Світлани Ройз
- "Зробимо їх разом": у теробороні порадили, як чинити спротив колонам ворога
- Як поводитися на блокпостах: корисні поради для українців (фото)
- Як дати відсіч ворогові: ЗСУ підготували поради для українців
- Поради, які допоможуть домашнім тваринам менше хвилюватися під час повітряної тривоги
- Як допомогти літнім людям впоратися із тривожністю: поради психологині
- Як впоратися з тривогою - поради психологині
- Як не панікувати: 4 прості поради психологині
- Як подолати тривогу під час війни: поради ДСНС
- Що робити українцям, які опинилися за кордоном: поради від МЗС
- Поради батькам: дитяча психологиня розповіла, що говорити дітям під час війни
- Якщо відключать інтернет: поради як залишатися на зв’язку у разі надзвичайної ситуації
- Як подолати паніку в умовах надзвичайних ситуацій: поради психологині
- Як уникнути стоматологічних захворювань і що робити, якщо болить зуб: низка порад
- Як подолати тривожність та занепокоєння: прості поради
- Як допомогти собі самому, якщо захворіли ГРВІ: низка порад
- Як запобігти гіпертонічному кризу у воєнний час: поради