Безкоштовне житло для біженців в Європі: де українцям шукати прихисток

ТСН.ua розповідає, де українські біженці за кордоном можуть знайти безкоштовне житло за потреби.

Від 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, за кордон виїхало понад 4,5 млн українців. Часто з собою люди брали лише найнеобхідніше, втікаючи від російського вторгнення, бомбардування міст та сіл. А тому в європейських країнах багатьом біженцям потрібен прихисток хоча б на кілька днів-тиждень.

ТСН.ua зібрав корисні посилання, за якими українці можуть отримати безкоштовне тимчасове житло в різних країнах Європи.

Польща

Найбільша кількість біженців з України виїхала саме в сусідню Польщу. Громадяни цієї європейської країни активно підтримують українців. Є навіть ті, хто готовий надати власне житло безкоштовно. Знайти всі пропозиції можна на спеціальному сайті UkraineSupport. Також багато поляків пропонує біженцям роботу, особливо догляд за немічними та літніми людьми, а взамін надає проживання навіть для жінок з дітьми.

Німеччина

В Німеччині цілі сім'ї пропонують українцям можливість безкоштовного житла. Наприклад, знайти прихисток в місті Рандерзакер (Баварія) можна на сайті Потреба. Подати заяву на отримання житла можна навіть в тому випадку, якщо ви ще знаходитесь в Україні і лише плануєте тимчасово переїжджати до Німеччини. Тут пропонують не лише безкоштовне проживання, але й також можливість забрати українців біля словацького кордону, а потім влаштувати дорослих на мовні курси і дітей до школи.

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Також можна знайти пропозиції безкоштовного проживання в інших містах Німеччини. Зокрема, зробити це можна на порталі Unterfunft-Ukraine.

Чехія

В Чехії волонтери створили спеціальний телеграм-канал, де можна знайти актуальну інформацію про безкоштовне житло для українських біженців. Волонтери допомагають не лише з пошуком прихистка, але й потім інформують українців про правила життя в країні. Для цього було створено навіть благодійний фонд.

Болгарія

Якщо ви виїхали в Болгарію з дітьми і шукаєте прихисток, варто звернути увагу на дитячий табір "Морські Дюни", де до 31 травня надають безкоштовне житло всім біженцям з України. Також до проживання додається триразове харчування. Вам потрібно буде лише заплатити за автобус до місця (близько 75 євро), але діти віком до 2 років можуть їхати безкоштовно.

Литва

В Литві волонтери Pelėdos запустили особливу ініціативу, щоб допомогти біженцям з України знайти безкоштовне житло в країні. На сайті потрібно зареєструватися, після чого з українцем повинні зв'язатися волонтери та надати необхідні консультації, допомогти знайти тимчасовий прихисток. На цьому ресурсі також можна знайти власників житла, які готові надати його українцям безкоштовно.

Ще кілька корисних посилань для тих, хто шукає тимчасове безкоштовне житло

Якщо ви шукаєте прихисток і не можете його знайти, можна спробувати попроситися до небайдужих людей на сайті Host4Ukraine. Тут потрібно зареєструватися, описати місцезнаходження та надати іншу потрібну інформацію. Якщо власник житла може вас прихистити, він зв'язується з біженцем напряму та обговорює деталі.

На сервісі Airbnb українські біженці можуть знайти житло, в тому числі і безкоштовне, в різних європейських країнах та навіть в США.

Знайти пропозиції безкоштовного проживання від жителів Європи можна також на сайті Shelter for Ukraine. Пропозиції від готелів, які можуть тимчасово безкоштовно прийняти українців, публікуються на спеціальному порталі Hospitality Helps. Тут зібрано готелі з 43 країн світу. А проживати безкоштовно біженці можуть до п'яти ночей.

Заявки від власників житла, які хочуть допомогти українцям, збирають на сайті Ukraine Take Shelter. Пропозиції тут зібрані з різних країн світу, а українцям потрібно всього лише ввести в пошуку потрібну країну, обрати варіант та зв'язатися з власником для обговорення деталей.