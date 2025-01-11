"Безкоштовний молодняк з Пхеньяна": все, що відомо про полонених солдатів КНДР

ЗСУ на Курщині вперше взяли в полон солдатів з Північної Кореї. Наразі полонені за допомогою перекладачів спілкуються зі слідчими СБУ.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, взяти в полон вдалося двох північнокорейських солдатів. Під час бою вони отримали поранення, але змогли вижити й були відвезені до Києва.

Президент додав, що взяття в полон солдатів КНДР є надзвичайно непростим завданням, адже і вони, і російські військові зазвичай добивають своїх поранених та роблять усе можливе, щоб знищити докази участі Північної Кореї у війні проти України.

"Вдячний нашим воїнам тактичної групи № 84 Сил спеціальних операцій ЗСУ та нашим воїнам-десантникам, які захопили в полон цих двох осіб", – подякував президент.

Він запевнив, що як і всім полоненим, цим двом солдатам з КНДР надається необхідна медична допомога. Президент також доручив СБУ забезпечити журналістам доступ до полонених, щоб "світ дізнався, що відбувається".

ЗСУ на Курщині взяли в полон перших солдатів Північної Кореї

СБУ повідомила деталі операції

За інформацією СБУ та ССО, двох північнокорейців взяли в полон у четвер, 9 січня. Одного з них захопили бійці тактичної групи № 84 ССО, а другого – десантники ЗСУ. Полонені не розмовляють українською, англійською чи російською мовами, тому співробітники СБУ спілкуються з ними за допомогою перекладачів у взаємодії із розвідкою Південної Кореї.

Після взяття у полон в одного з іноземців виявили військовий квиток російського зразка, виданий на ім’я іншої особи із реєстрацією у Республіці Тува РФ. Другий північнокореєць взагалі не мав при собі документів.

"Росіяни намагаються приховати той факт, що це військові з КНДР і видають їм папери, що вони нібито з Туви або інших підконтрольних Москві народів. Але ці – реально корейці. Вони з Північної Кореї, і зараз наша мета – показати журналістам, щоб усі побачили, що це люди з Північної Кореї, а не з Туви або Якутії", – сказав радник президента України з комунікації Дмитро Литвин у коментарі журналістам у суботу, 11 січня.

Під час допиту військовий КНДР, у якого було знайдено квиток, розповів, що отримав цей документ кілька місяців тому в Росії. За його словами, тоді частина бойових підрозділів з КНДР протягом одного тижня проходила злагодження з угрупованнями російських військ.

Полонений з КНДР 2005 року народження, служив на посаді стрільця

Він також заявив, що народився 2005 року, а від 2021 року служив в армії КНДР, де обіймав посаду стрільця. Цікаво, що цей північнокореєць, так само як і полонені росіяни на початку повномасштабного вторгнення, стверджує: він не знав, що їде на війну, бо їм сказали, що везуть на навчання.

"Перші північнокорейські військовополонені зараз у Києві. Регулярні війська КНДР, а не найманці ведуть агресивну війну проти європейської країни. Це безпосередньо впливає на безпеку Європи та Індо-Тихоокеанського регіону. Нам потрібен максимальний тиск на режими в Москві та Пхеньяні", – написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на своїй сторінці на платформі X.

Інший військовополонений, 1999 року народження, розповів, що служить в армії КНДР від 2016 року на посаді снайпера-розвідника.

Полонений з КНДР 1999 року народження, снайпер-розвідник / Фото: Facebook/Володимир Зеленський

"2005 та 1999 роки народження полонених кндрівців. Від початку їх перекидання на Курщину я зазначав, що вони значно молодші тих російських добровольців, які останніми місяцями укладають контракти з армією РФ. Бо відсоток контрактників 40 та 50+ значно збільшився, а тут безкоштовний молодняк з Пхеньяна підвезли", – прокоментував повідомлення про полонених північнокорейців керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Дані військового квитка належать реальній людині

Військовий квиток, вилучений в одного з полонених, має характерні ознаки підробки. В ньому відсутні печатки та фото, втім журналістам проєкту "Агентство. Новости" вдалося встановити, що ім'я у документі належить реальному росіянину.

"Українські військові взяли в полон перших північнокорейських солдатів у Курській області. Це не лише перший прямий доказ участі КНДР у військовому конфлікті Росії та України, а й доказ того, що контингент цієї країни було відправлено до Курської області з підробленими документами… Аналіз "Агентства" показав, що для створення фейкової особистості були використані дані реального громадянина Росії", – йдеться у публікації.

Військовий квиток армії РФ виявили у полоненого солдата з КНДР

Військовий квиток північнокорейцю видали на ім'я реального громадянина РФ / Фото: Володимир Зеленський

Військовий квиток армії РФ, фотографію якого опублікував президент Зеленський, видано на ім'я жителя Туви Антоніна Аранчина, який народився в жовтні 1998 року. У документі зазначено, що він народився у місті Туран та має цивільну спеціальність кравець. Фотографії, дати та підписи власника у військовому квитку немає.

"Антонін Аранчин – реальна людина. "Агентство" знайшло у витоках жителя Туви з тими ж прізвищем, ім'ям, по батькові та датою народження. З такими даними в Росії живе лише одна людина. Єдина відмінність у його особистих даних – місце народження: у військовому квитку вказано місто Туран, а в паспорті Аранчина – село Ерзін у Туві", – зазначили розслідувачі.

OSINT-аналітикам не вдалося з'ясувати, чи має Аранчин спеціальність кравця. Відомо, що кілька років тому він працював у лісництві, а потім охоронцем у гастрономі. Також у злитих базах виявилась інформація, що ця людина неодноразово подавала заявки на мікропозики, але через сумнівну платоспроможність отримувала відмови. Остання така заявка на мікропозику датується 24 лютого 2024 року.

Водночас розслідувачі знайшли номери телефони Аранчина та його сестри, яка теж мешкає у Туві, а також їхні сторінки у соціальній мережі "ВКонтакте". Але встановити зв'язок з цими людьми не вдалося, а дані ВК свідчать, що вони не користувались соцмережею понад 10 років.

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