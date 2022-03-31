Безкоштовну терапію для маленьких хворих українців пропонує сотня клінік ЄС, а також США і Канади

Найчастіше вивозять до сусідньої Польщі.

Міжнародний медичний конвой - зі Львова до Польщі відправили три десятки онкохворих дітей. Через постійні обстріли їхніх міст маленькі пацієнти не можуть отримати належного лікування. У Львові теж усіх залишити не можуть, бо щойно ворог обстрілює нові населені пункти, до міста Лева евакуйовують нових пацієнтів.

Про це йдеться в ТСН.

Трирічна Єлизавета захворіла 21 березня, просто боліло вушко. У Дніпровській лікарні поставили страшний діагноз гострий лейкоз. Почали лікуватися там, але через постійні повітряні тривоги і загрозу обстрілів продовжити терапію у Дніпрі не змогли. «Щоб лікування дитини було більш спокійне нас відправили до Львова. Стабілізували завдяки препаратам крові, стан дитини стабілізований, її можна транспортувати далі», - каже мама дівчинки Інна.

Інна з донькою їдуть до Польщі. Попереду у них тривала боротьба з недугою. «Буде серйозне лікування, довге лікування, нам сказали 2 роки весь процес може проходити. В країни один фронт, у нас другий фронт, нам треба перемогти всім разом», - зазначає мама пацієнтки.

Нині до Польщі відправляють три десятки дітей. Тяжчих реанімобілями, легших автобусами. «Всі вони перебували кілька днів у нашому відділенні і стан дітей вдалося стабілізувати, але кілька вимагають вже негайного початку лікування злоякісного захворювання», - повідомляють волонтери. «Польські лікарні вже доволі є зайняті і включилися вже великі можливості європейського союзу, лікарні ЄС, зокрема виступила Франція з ініціативою, наприклад президентська пара Макрон так само домовлялися з президентом України Зеленським і першою леді», - каже хірург Андрій Кузик

На подвір’ї лікарні вишикувалися реанімобілі, деякі приїхали з Польщі. Серед волонтерів і американські і польські лікарі.

Зі Львова до Польщі відправили 30 онкохворих дітей

«Якщо в дитини виникнуть пробеми з диханням, одразу телефонуйте мені, будемо зупинятися, зараз вона цілком стабільна»,- попереджають медики супроводжуючих.

«Дорогою постійно виникають ситуації, коли треба зупинитися, щоб зробити укол чи поставити крапельницю, одного разу вже на території Польщі ми навіть реанімували дитину, на щастя, все закінчилося добре», - каже коодинатор транспортування дітей Павел Щутінський.

Від початку війни лише з цього медзакладу на лікування за кордон вже відправили понад 350 дітей. Безкоштовну терапію для маленьких українців пропонує 100 клінік Євросоюзу, а також США і Канади.

Водночас готові допомога постраждалим від війни українцям незалежно від віку і волонтерські організації. До прикладу, українці в Польщі створили фонд, який безкоштовно надає медичну допомогу, а також працює над створенням мережі центрів для адаптації та психологічної підтримки українських дітей в містах Європи з найбільшою кількістю переселенців. Щоб отримати необхідну допомогу, чи то в лікуванні, чи навіть в протезуванні потрібно заповнити анкету на сайті - https://ffu.foundation/.

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