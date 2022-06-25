"Безлімітний ресурс": Резніков заявив, що росіяни випускають по Україні близько тисячі снарядів щогодини

"Безлімітний ресурс": Резніков заявив, що росіяни випускають по Україні близько тисячі снарядів щогодини

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що російська армія випускає щогодини до тисячі снарядів.

За словами очільника Міноборони, таким чином окупанти намагаються придушити психологічний стан Збройних сил України.

Про це Резніков сказав в інтерв’ю ICTV.

"Росіяни використовують до тисячі снарядів протягом однієї години, намагаючись придушити психологічний стан наших військових. Тисячу снарядів за годину вони висипають. Безлімітний ресурс у них сьогодні, на жаль", - каже міністр.

Резніков наголошує, що проти такого "безлімітного ресурсу" можна протиставити лише ефективну зброю з іншим підходом до застосування, зокрема точковим ураженням.

Нагадаємо, російські окупанти вночі та вранці 25 червня випустили по території України щонайменше 60 ракет. Вони були запущені з території Білорусі та Чорного моря. ТСН.ua зібрав усе, що наразі відомо про масовану ракетну атаку ворога.

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