Китай відповів на "дорікання" США щодо "безмежної" дружби з РФ

Заява Росії та Китаю про "безмежну дружбу" є риторичними прийомом.

Китай різко відповів на дорікання у "безмежній" дружбі з Росією. У Пекіні заявили, що вважають це втручанням у відносини.

Відповідну заяву зробив речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбін, пише The Guardian.

Представник МЗС прокоментував слова міністра фінансів США Джанет Єллен, яка заявила про те, що так звана "безмежна" дружба Пекіна та Москви свідчить про те, що Китай несерйозно ставиться до війни в Україні.

Натомість Веньбін відповів, що жодна країна не має права втручатися у відносини Китаю з Росією.

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