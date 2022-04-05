"Безпеки, яку гарантує ООН, немає": Зеленський про звірства Росії в Україні

Зеленський зазначив, що ООН не може ефективно працювати.

Президент Володимир Зеленський розкритикував Радбез ООН за її байдужість до трагедій в Україні. Він наголосив, що безпеки, яку гарантує ООН, вже немає.

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Про це президент сказав 5 квітня під час виступу в ООН.

"Де ця безпека, яку має гарантувати ООН? Її немає. Хоча і є Рада безпеки. Тож, де той мир заради гарантування якого створювалась Рада безпеки ООН? Це очевидно, що ключова інституція світу, яка повинна забезпечувати примус будь-яких агресорів до миру. Вона просто не може ефективно працювати. Зараз світ побачив, що російські військові зробили у Бучі, поки утримували наше місто в окупації. Світу ще належить побачити те, що вони зробили в інших окупованих містах та районах України. Географія може бути різною, але жорстокість однакова. Злочини однакові і відповідальність має бути неминучою", - наголосив президент.

Нагадаємо, генсек ООН Антоніу Гутерреш засудив напад Росії на Україну. Також він зазначив, що був вражений воєнними злочинами РФ у місті Буча на Київщині та закликав міжнародні організації розслідувати вбивства цивільних українців.

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