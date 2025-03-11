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"Безпекова допомога від США вже відновлена" — Офіс президента

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"Безпекова допомога від США вже відновлена" — Офіс президента

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса / Фото: Associated Press

Заступник керівника ОП Павло Паліса, який був у складі української делегації під час зустрічі з представниками США, має інформацію щодо відновлення безпекової допомоги.

Безпекова допомога від США вже відновлена.

Про це сказав заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

Він заявив, що має відповідне підтвердження.

"Маю підтвердження що безпекова допомога від США відновлена. Домовленості починають виконуватись. Боротьба триває!" - написав він.

Нагадаємо, США негайно скасовують паузу в безпековій допомозі Україні, про що йшлося у спільній заяві після переговорів України та США у Саудівській Аравії.

Тим часом у РФ вже прокоментували можливі контакти з США.

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