Безпекові гарантії після війни від ЄС: що готова запропонувати Німеччина

Низка західних країн готові надати Україні безпекові гарантії, щоби захистити від повторної війни з Росією, серед цих країн - Німеччина.

Це мають бути справжні гарантії, а не ті, які давав так званий Будапештський меморандум. Так сказав співголова спеціальної групи, яка працює над формулюваннями таких гарантій в Україні – це колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен, йдеться в ТСН.

Також групу очолює очільник офісу президента України Андрій Єрмак.

Німеччина одна із країн, яка заявила – готова дати Україні безпекові гарантії. Однак поки без деталей, питання ще на стадії обговорення. Відмова німецького керівництва уточнювати безпекові гарантії для України навіть призвели до казусу на саміті Великої сімки. Там польська журналістка запитала канцлера, чи міг би він конкретизувати, які гарантії Німеччина готова надати Україні. Відповідь канцлера, точніше її відсутність, оцінили як вкрай зневажливу. «Так, може і міг би. Це все», - зазначив Шольц.

Така відповідь викликала критику в бік канцлера і днями від виправився. В інтерв’ю на німецькому телебаченні Олаф Шольц пояснив, що безпекові гарантії наразі обговорюються дипломатами. Що це має бути система безпеки для України вже після війни. І що це точно не буде як із країною-членом НАТО, коли країни захищають іншу захищають своїми солдатами. «Ми дискутуємо з нашими друзями про безпекові гарантії Україні, які ми можемо надати. Цей процес ще не завершений. Точно можна сказати, що це не буде так, як наче Україна буде членом НАТО. Бо тоді це означало би, що байдуже що станеться, ми будемо захищати їх нашими солдатами, як наприклад країни Балтії. Ми ведемо цю дискусію також із Україною, бо це питання безпекової системи після війни. Ми вже показали, що ми здатні зробити, наприклад одразу запровадити санкції», - зазначив він.

Тобто йдеться про те, щоби після завершення цієї війни запобігти і стримати Росію від нового нападу на Україну. І тут потрібно нарощувати військовий потенціал і України, а також потенціал НАТО, який Альянс готовий буде надати в разі нової війни. Це і підтримка зброєю, навчання українських солдатів. Також говорять про інтегрування України в західний оборонний сектор, щоби Україна сама могла виробляти більше зброї для своїх потреб. Усе це ймовірно готові будуть пообіцяти Україні, тільки не втручання у війну із власними військами.

Нагадаємо, що головним постулатом Німеччини в цій війні стало всіма шляхами уникнути прямого протистояння із Росією. І тому Берлін робитиме все, щоби НАТО уникло прямої конфронтації із Росією.

Питання безпекових гарантій Україні почали обговорювати на переговорах України і Росії в Стамбулі і тоді навіть йшлося про нейтральний статус України і відмову від НАТО. Тепер позиція Києва така, що міжнародні безпекові гарантії не заміняють НАТО, мета інтегруватися до Альянсу закріплена Конституцією України і вона залишається.

Водночас, у швейцарському місті Лугано за кілька годин починається конференція з відбудови нашої держави після вторгнення Росії. Подія, що може стати стартом масштабного відновлення України.

Своє бачення цього процесу має представити й Україна. На Заході очікують делегації із 40 країн та кількадесят представників міжнародних організацій. Ну і, звичайно, звернення президентського подружжя Володимира та Олени Зеленських по відеозв'язку, а також прем'єра Дениса Шмигаля.

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