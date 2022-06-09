Безпекові гарантії та шлях України до ЄС: Зеленський поспілкувався з Макроном

Безпекові гарантії та шлях України до ЄС: Зеленський поспілкувався з Макроном

Президент України Володимир Зеленський 9 червня поспілкувався зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном.

Лідери України та Франції обговорили ситуацію на фронті та безпекові гарантії для України.

Про це Зеленський повідомив у соціальних мережах.

"Провів чергову телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном. Поінформував про ситуацію на фронті. Обговорили подальшу оборонну підтримку України та роботу над безпековими гарантіями. Окрема увага – шляху України до ЄС, координуємо кроки", - зазначив український президент.

Провів чергову телефонну розмову з Президентом @EmmanuelMacron. Поінформував про ситуацію на фронті. Обговорили подальшу оборонну підтримку та роботу над безпековими гарантіями. Окрема увага – шляху України до #ЄС, координуємо кроки. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 9, 2022

У своєму відеозверненні Зеленський зазначив, що ключовою темою розмови з Макроном була оборонна підтримка України. Також президенти обговорили ситуацію на фронті та те, що наступні дні та тижні можуть бути складними.

"Нещодавно завершив розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Говорили передусім про оборонну підтримку. Звісно, це ключова тема. Поінформував Еммануеля про ситуацію на передовій, про можливий розвиток протистояння найближчими днями й тижнями, про наміри російських окупантів і про нашу протидію. Звичайно, детально говорили про європейську перспективу України. Готуємося до відповіді на нашу заявку щодо кандидатства. Торкнулися також тематики гарантій безпеки для України й для усієї Європи. Вдячний, що ми з Президентом Франції обговорили цю тему. Продовжуємо працювати", - наголосив президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пояснив, що згодний говорити з Путіним лише через те, що усі інші політичні фігури у Росії нічого не вирішують.

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