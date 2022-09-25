Безперервне копання і біль: у ДСНС показали, як проходила ексгумація в Ізюмі (фото)

В Ізюмі Харківської області рятувальники спільно з іншими службами ексгумували 447 тіл.
Серед загиблих через російську агресію чоловіки, жінки та діти.
Про це повідомили в ДСНС України.
Там зазначили, що рятувальники тиждень ексгумували останки вбитих українців на кладовищі, яке по собі залишили російські терористи.
"Піду в рятувальники - буду людям допомагати". Допомагаєш... вдягаєш захисний костюм, копаєш. Крізь втому, крізь пил і невимовний сум. Одного за одним, більше сотні чоловіків, жінок, дітей", - йдеться у повідомленні.
Рятувальники спільно з військовими та поліцейськими ексгумували 447 тіл закатованих українців.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України старшому солдату Сергію Сові.
Читайте також:
- Рука із синьо-жовтими браслетами: тіло загиблого військового віддали рідним для поховання
- Відсутні кінцівки, геніталії і мотузки на шиї: скількох людей і якої статі ексгумували на кладовищі в Ізюмі
- В Ізюмі виявили нові масові поховання, які почали розміновувати для дослідження