Безперервне копання і біль: у ДСНС показали, як проходила ексгумація в Ізюмі (фото)

В Ізюмі Харківської області рятувальники спільно з іншими службами ексгумували 447 тіл.

Серед загиблих через російську агресію чоловіки, жінки та діти.

Про це повідомили в ДСНС України.

Там зазначили, що рятувальники тиждень ексгумували останки вбитих українців на кладовищі, яке по собі залишили російські терористи.

Фото: Facebook/ ДСНС України

"Піду в рятувальники - буду людям допомагати". Допомагаєш... вдягаєш захисний костюм, копаєш. Крізь втому, крізь пил і невимовний сум. Одного за одним, більше сотні чоловіків, жінок, дітей", - йдеться у повідомленні.

Фото: Facebook/ ДСНС України

Рятувальники спільно з військовими та поліцейськими ексгумували 447 тіл закатованих українців.

Фото: Facebook/ ДСНС України

Фото: Facebook/ ДСНС України

Фото: Facebook/ ДСНС України

Фото: Facebook/ ДСНС України

Фото: Facebook/ ДСНС України

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України старшому солдату Сергію Сові.

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