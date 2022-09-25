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Безперервне копання і біль: у ДСНС показали, як проходила ексгумація в Ізюмі (фото)

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Безперервне копання і біль: у ДСНС показали, як проходила ексгумація в Ізюмі (фото)

Фото: Facebook/ ДСНС України

В Ізюмі Харківської області рятувальники спільно з іншими службами ексгумували 447 тіл.

Серед загиблих через російську агресію чоловіки, жінки та діти. 

Про це повідомили в ДСНС України. 

Там зазначили, що рятувальники тиждень ексгумували останки вбитих українців на кладовищі, яке по собі залишили російські терористи. 

© Facebook/ ДСНС України
Фото: Facebook/ ДСНС України

"Піду в рятувальники - буду людям допомагати". Допомагаєш... вдягаєш захисний костюм, копаєш. Крізь втому, крізь пил і невимовний сум. Одного за одним, більше сотні чоловіків, жінок, дітей", - йдеться у повідомленні. 

© Facebook/ ДСНС України
Фото: Facebook/ ДСНС України

Рятувальники спільно з військовими та поліцейськими ексгумували 447 тіл закатованих українців. 

© Facebook/ ДСНС України
Фото: Facebook/ ДСНС України
© Facebook/ ДСНС України
Фото: Facebook/ ДСНС України
© Facebook/ ДСНС України
Фото: Facebook/ ДСНС України
© Facebook/ ДСНС України
Фото: Facebook/ ДСНС України
© Facebook/ ДСНС України
Фото: Facebook/ ДСНС України

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України старшому солдату Сергію Сові.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
241
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