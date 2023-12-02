"Безперервно ллють дощі": у ЗСУ розповіли про складну ситуацію на Авдіївському напрямку

Ситуація на Авдіївському напрямку залишається стабільно складною. Зокрема, через складні погодні умови. Адже практично добу безперервно ллє дощ.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник служби зв'язків з громадськістю 47-мої ОМБр Дмитро Лазуткін.

"Вже практично добу безперервно ллють дощі. Ясна річ, що це ускладнює пересування важкої техніки, хоча воно також спостерігається. Земля зараз розмокла, техніка у ній грузне. Окрім того, через поривчастий вітер, низькі хмари ускладнена робота безпілотників. Вона здійснюється, але є деякі нюанси. Збільшується кількість контактних стрілецьких боїв і відповідно збільшується кількість кульових поранень. Це теж характеризує бойові дії, які зараз відбуваються,", - наголошує спікер.

За його словами, військовослужбовці ЗСУ тримають оборону та не дають окупантам просуватися на півночі Авдіївки. Наразі спостерігається багато обстрілів. У середньому щодоби українські захисники ліквідують до сотні окупантів та знищують по декілька одиниць важкої техніки.

Крім того, зауважує Дмитро Лазуткін. шкоди польові миші. Вони тікають у теплі місця - де є їжа, тобто ближче до українських військовослужбовців.

"Кілька днів тому одного з наших бійців миша вкусила і його відправили на лікування. Кілька днів має приймати медичні препарати, кілька днів фактично він не залучений у бойових діях. Тобто це серйозна шкода, легковажно ставитися до цього і жартувати не варто", - наголосив Лазуткін.