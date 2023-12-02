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Безперервно наступати вони не можуть: воїн ЗСУ оцінив можливості окупантів на передовій

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Безперервно наступати вони не можуть: воїн ЗСУ оцінив можливості окупантів на передовій

Російські військові / Фото: Associated Press

Військовий розповів про значні втрати ворога.

Окупанти проводять наступальні дії на фронті. Але, звісно, безперервно робити це вони не можуть через значні втрати.

Про це "24 Каналу" розповів командир 4 батальйону бригади "Рубіж" Михайло Крижанівський, зауваживши, що як українські військові, так і ворог, використовує тактики різних війн, які були у XX столітті.

Ці тактики дещо усучаснюють та адаптовують до сучасних реалій. Береться досвід як Першої світової війни, так і війни у В'єтнамі тощо.

Безперервних штурмових дій наразі немає

Як наголосив Крижанівський, є моменти, коли росіяни починають йти в більш масовані штурмові дії, де є не один ешелон. Але завжди є критична межа втрат, після якої вони починають відступати. Тоді загарбники поновлюють живу силу, проходять перепідготовку та з часом відновлюють наступальні дії.

"Щоб штурмові дії буквально тривали безперервно – такого немає. Бо є критична кількість втрат у живій силі та техніці. Такого наразі ворог не може собі дозволити", – пояснив військовий.

Звісно, противник міг би організувати безперервні штурмові дії. Але для цього вони мали б зосередити на одній невеликій ділянці просто колосальну кількість військової техніки та особового складу.

Нагадаємо, що втрати росіян в Україні перетнули нову психологічну позначкуЗа минулу добу українські військові ліквідували ще 1 070 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 331 110 одиниць особового складу.

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Дата публікації
Перегляди
414
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