Безперервно наступати вони не можуть: воїн ЗСУ оцінив можливості окупантів на передовій

Окупанти проводять наступальні дії на фронті. Але, звісно, безперервно робити це вони не можуть через значні втрати.

Про це "24 Каналу" розповів командир 4 батальйону бригади "Рубіж" Михайло Крижанівський, зауваживши, що як українські військові, так і ворог, використовує тактики різних війн, які були у XX столітті.

Ці тактики дещо усучаснюють та адаптовують до сучасних реалій. Береться досвід як Першої світової війни, так і війни у В'єтнамі тощо.

Безперервних штурмових дій наразі немає

Як наголосив Крижанівський, є моменти, коли росіяни починають йти в більш масовані штурмові дії, де є не один ешелон. Але завжди є критична межа втрат, після якої вони починають відступати. Тоді загарбники поновлюють живу силу, проходять перепідготовку та з часом відновлюють наступальні дії.

"Щоб штурмові дії буквально тривали безперервно – такого немає. Бо є критична кількість втрат у живій силі та техніці. Такого наразі ворог не може собі дозволити", – пояснив військовий.

Звісно, противник міг би організувати безперервні штурмові дії. Але для цього вони мали б зосередити на одній невеликій ділянці просто колосальну кількість військової техніки та особового складу.

Нагадаємо, що втрати росіян в Україні перетнули нову психологічну позначку. За минулу добу українські військові ліквідували ще 1 070 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 331 110 одиниць особового складу.

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