Безпілотник СБУ "осліпив" російську радіолокаційну станцію у Курській області – ЗМІ

Особливістю цієї РЛС була здатність визначати повітряні цілі на гранично малих висотах.

Напередодні безпілотник Служби безпеки України вивів з ладу російську радіолокаційну станцію "Каста" в Курській області РФ.

Про це повідомила "Українська правда" з посиланням на співрозмовника в СБУ.

За даними джерела, 28 вересня дрон СБУ виявив та ліквідував російську радіолокаційну станцію "Каста" біля населеного пункту Гирьї Беловського району Курської області.

"За даними російської пропаганди, така РЛС може виявляти навіть літальні апарати з технологією "Стелс". Але дрон СБУ чомусь прогавила. Особливістю цієї РЛС була здатність визначати повітряні цілі на гранично малих висотах. Ключове слово - була!" - розповів співрозмовник із СБУ.

Нагадаємо, Збройні сили України прорвали лінію оборони росіян поблизу населеного пункту Вербове в Запорізькій області. Далі перед військовими відкривається Очеретувате.

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