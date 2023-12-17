Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Безпілотник впав на будинок: на Одещині через атаку РФ загинув чоловік (фото)

Безпілотник впав на будинок: на Одещині через атаку РФ загинув чоловік (фото)

Наслідки атаки

Рятувальники ліквідовували наслідки російської атаки понад чотири години.

В Одеському районі на місці падіння "Шахеда" виявили тіло чоловіка. Дрон впав на приватний будинок та вибухнув.

Про це повідомили Сили оборони півдня України. 

Безпілотники окупанти випускали з Криму.

"Під час бойової роботи один з обстріляних дронів впав на приватний житловий будинок в Одеському районі і вибухнув. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки навколо, ангар з майном приватної спортивної установи. Виникла масштабна пожежа, яку вогнеборці  ліквідували. На місці виявлено одного загиблого чоловіка", — йдеться у повідомленні.

© t.me/SJTF_Odesa
Фото: t.me/SJTF_Odesa

Безпілотник впав на триповерховий будинок, пожежа спалахнула на двох перших поверхах, повідомили у ДСНС. Рятувальники ліквідовували наслідки російської атаки понад чотири години.

© Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Фото: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти знову атакували Україну. Сили ППО України збили всі 20 "Шахедів" і ракету Х-59.

Читайте також: 

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1091
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація