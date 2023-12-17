Безпілотник впав на будинок: на Одещині через атаку РФ загинув чоловік (фото)

Рятувальники ліквідовували наслідки російської атаки понад чотири години.
В Одеському районі на місці падіння "Шахеда" виявили тіло чоловіка. Дрон впав на приватний будинок та вибухнув.
Про це повідомили Сили оборони півдня України.
Безпілотники окупанти випускали з Криму.
"Під час бойової роботи один з обстріляних дронів впав на приватний житловий будинок в Одеському районі і вибухнув. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки навколо, ангар з майном приватної спортивної установи. Виникла масштабна пожежа, яку вогнеборці ліквідували. На місці виявлено одного загиблого чоловіка", — йдеться у повідомленні.
Безпілотник впав на триповерховий будинок, пожежа спалахнула на двох перших поверхах, повідомили у ДСНС. Рятувальники ліквідовували наслідки російської атаки понад чотири години.
Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти знову атакували Україну. Сили ППО України збили всі 20 "Шахедів" і ракету Х-59.