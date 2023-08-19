Безпілотник завдав удару по військовому аеродрому в Новгородській області РФ: пошкоджено літак

Внаслідок удару виникло займання на стоянці літаків, один з яких зазнав пошкодження.

Безпілотник завдав удар по російському аеродрому "Сольци" в Новгородській області РФ. Там базуються вбивці мирних українців, стратегічні бомбардувальники Ту-22М3.

Про це повідомив військовий кореспондент ТСН.Тиждень Андрій Цаплієнко.

Журналіст уточнив, що один з літаків пошкоджено.

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У міноборони країни-агресорки Росії цю подію вже назвали "терористичною атакою" та звинуватили Київ.

"Сьогодні близько 10:00 мск Київ здійснив терористичну атаку із застосуванням БПЛА коптерного типу на військовий аеродром у Новгородській області, повідомили у Міноборони РФ. Він був виявлений розрахунком посту зовнішнього спостереження аеродрому і уражався зі стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні міноборони РФ.

Безпілотник намагалися уразити зі стрілецької зброї / Фото: Telegram / Андрій Цаплієнко

У ворожому міністерстві додали, що внаслідок "теракту" на території аеродрому в Новгородській області виникло займання на стоянці літаків, яке нібито "було оперативно ліквідовано". "Зазнав пошкодження один літак, постраждалих немає", - пише пресслужба міноборони країни-агресорки.

Нагадаємо, у ніч проти 18 серпня центр Москви атакував ударний безпілотник. Невідомий дрон впав у районі "Москва-Сіті", пошкодивши одну з будівель. Російська влада звинуватила в атаці Україну.

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