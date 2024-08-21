Безпілотники четвертий день "кошмарять" російську авіабазу "Оленья": з'явилося відео

Українські безпілотники атакували авіабазу в Мурманській області. Там обмежено роботу аеропортів.

Українські безпілотники продовжують атаки на авіабазу "Оленья" в Мурманській області Росії. Ці удари тривають вже четвертий день поспіль, що призводить до постійної евакуації особового складу з військового містечка.

Про це пишуть російські Telegram-канали.

Зазначається, що через ці атаки в Мурманській області були запроваджені обмеження на роботу аеропортів, а також закрито повітряний простір над окремими районами.

На одному з відео, що з'явилося в мережі, видно, як один із українських безпілотників намагаються збити поблизу авіабази.

Видання Mash стверджує, що БПЛА літакового типу збила ППО в районі селища Високий Мурманської області. Зазначається, що аеродром атакував БПЛА A22 "Летюча лисиця". Який, зі слів місцевих, учора також збили в регіоні.

"Його базова дальність 1100 кілометрів, в апгрейді і без пілотів - 2000 з гаком. З Чернігівської області до селища Високий близько 1800 км", - пише Mash.

Нагадаємо, ГУР завдало удару по російському аеродрому. Знищено та пошкоджено кілька літаків МіГ-31К/І, а також вантажні Іл-76.

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