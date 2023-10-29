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Безпілотники СБУ атакували Афіпський НПЗ, який забезпечував паливом армію Росії (відео)

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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Безпілотники СБУ атакували Афіпський НПЗ, який забезпечував паливом армію Росії (відео)

Безпілотники СБУ атакували Афіпський НПЗ Фото: скрін відео

Уражено дороге обладнання.

Під час спецоперації СБУ було атаковано нафтопереробний завод у Краснодарському краї, а саме, Афіпський НПЗ, який забезпечував паливом війська РФ.

Як підтверджують поінформовані джерела, Афіпський НПЗ атакували два безпілотники СБУ. 

Такі обʼєкти - важлива ціль. Адже лише за минулий рік на підприємстві виготовили понад 7 млн тон авіаційного пального, яке використовувалось для ворожої військової авіації, яка щодня атакує Україну. 

В результаті спецоперації СБУ уражено декілька нових установок заводу, на яких таке пальне перероблялося. 

Це серйозний удар по російських окупантах.  За попередніми даними, загорілось і декілька резервуарів з "чорним золотом". Тепер у росіян буде менше ресурсів, щоб атакувати Україну своїми літаками.

Нагадаємо, ворог використовує під час атак по Україні новий безпілотник-камікадзе "Изделие-53". Що саме відомо про БПЛА ворога, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Дата публікації
Перегляди
368
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