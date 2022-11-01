Безпілотники запускали з Гуляйполя: стали відомі деталі атаки дронів на Полтаву

Українським захисникам вдалося знищити шість "шахідів".
У ніч проти 1 листопада російські війська випустили по Полтавській області десять іранських дронів-камікадзе. Понад половину безпілотників збили українські захисники.
Про це повідомив керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
За його словами, знищено шість "шахідів": три дрони знищили Повітряні сили ЗСУ, а три - бійці територіальної оборони. Втім, чотири БПЛА впали на цивільні об'єкти. Вони спровокували пожежу.
Лунін повідомив, що російські окупанти запускали безпілотники з території Гуляйполя Запорізької області.
Атака дронів на Полтавську область
Вночі, після 02:00, голова ОВА Дмитро Лунін повідомив, що над областю українські військові збили ворожі дрони. Втім, кілька безпілотників на той момент залишалися у небі.
Чотири російські безпілотники впали на цивільні об’єкти, повідомив зранку мер обласного центру Олександр Мамай. Внаслідок їхнього падіння виникла пожежа.
Повітряну тривогу на Полтавщині було ологошено двічі. Перша була від 00:17 до 00:48. Друга - тривала 3 год. 1 хв - від 01:23 до 04:25. Саме в цьому проміжку в Полтаві пролунали вибухи.
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