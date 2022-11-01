Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Безпілотники запускали з Гуляйполя: стали відомі деталі атаки дронів на Полтаву

Дата публікації
Перегляди
1765
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Безпілотники запускали з Гуляйполя: стали відомі деталі атаки дронів на Полтаву

Фото: ОК "Південь"

Українським захисникам вдалося знищити шість "шахідів".

У ніч проти 1 листопада російські війська випустили по Полтавській області десять іранських дронів-камікадзе. Понад половину безпілотників збили українські захисники.

Про це повідомив керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

За його словами, знищено шість "шахідів": три дрони знищили Повітряні сили ЗСУ, а три - бійці територіальної оборони. Втім, чотири БПЛА впали на цивільні об'єкти. Вони спровокували пожежу.

Лунін повідомив, що російські окупанти запускали безпілотники з території Гуляйполя Запорізької області.

Атака дронів на Полтавську область

Вночі, після 02:00, голова ОВА Дмитро Лунін повідомив, що над областю українські військові збили ворожі дрони.  Втім, кілька безпілотників на той момент залишалися у небі.

Чотири російські безпілотники впали на цивільні об’єкти, повідомив зранку мер обласного центру Олександр Мамай. Внаслідок їхнього падіння виникла пожежа.

Повітряну тривогу на Полтавщині було ологошено двічі. Перша була від 00:17 до 00:48. Друга - тривала 3 год. 1 хв - від 01:23 до 04:25. Саме в цьому проміжку в Полтаві пролунали вибухи.

Читайте також:

ООН ігноруватиме погрози Росії і налаштована розслідувати походження дронів-камікадзе

ООН ігноруватиме погрози Росії і налаштована розслідувати походження дронів-камікадзе

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
1765
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація