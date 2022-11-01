Безпілотники запускали з Гуляйполя: стали відомі деталі атаки дронів на Полтаву

У ніч проти 1 листопада російські війська випустили по Полтавській області десять іранських дронів-камікадзе. Понад половину безпілотників збили українські захисники.

Про це повідомив керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

За його словами, знищено шість "шахідів": три дрони знищили Повітряні сили ЗСУ, а три - бійці територіальної оборони. Втім, чотири БПЛА впали на цивільні об'єкти. Вони спровокували пожежу.

Лунін повідомив, що російські окупанти запускали безпілотники з території Гуляйполя Запорізької області.

Атака дронів на Полтавську область

Вночі, після 02:00, голова ОВА Дмитро Лунін повідомив, що над областю українські військові збили ворожі дрони. Втім, кілька безпілотників на той момент залишалися у небі.

Чотири російські безпілотники впали на цивільні об’єкти, повідомив зранку мер обласного центру Олександр Мамай. Внаслідок їхнього падіння виникла пожежа.

Повітряну тривогу на Полтавщині було ологошено двічі. Перша була від 00:17 до 00:48. Друга - тривала 3 год. 1 хв - від 01:23 до 04:25. Саме в цьому проміжку в Полтаві пролунали вибухи.

Читайте також: