ТСН у соціальних мережах

Українські дрони зіткнулися з проблемою: чого бракує для ударів у тил РФ

Українська програма ударних безпілотників стикається з нестачею реактивних двигунів, що стримує виробництво.

Безпілотник

Безпілотник

Українська програма ударних безпілотників стикається з нестачею мініатюрних реактивних двигунів — це може обмежити виробництво дронів для ударів у глибокому тилу Росії.

Про проблему повідомляє агентство Reuters із посиланням на експертів, представників оборонної промисловості та чиновників.

Мініатюрні турбореактивні двигуни є ключовими для сучасних ударних дронів: вони значно швидші за моделі з пропелерами і дешевші за крилаті ракети. Саме такі безпілотники дозволяють Україні атакувати цілі далеко за лінією фронту.

Однак наразі їх виробництво обмежене.

«У Європі існує великий дефіцит виробництва мініатюрних реактивних двигунів», — зазначив експерт Норвезького університету оборони Фабіан Хоффманн.

За словами джерела в українській оборонній сфері, нестача двигунів є одним із головних факторів, що стримує виробництво ракетних дронів.

Представниця Української ради оборонної промисловості Марія Попова підтвердила, що саме двигуни залишаються «вузьким місцем», а їх пропозиція обмежена як у світі, так і в Україні.

Попит зростає швидше за виробництво

Європейські виробники намагаються наростити потужності. Зокрема, чеська PBS Group з 2023 року збільшила виробництво у п’ять разів і планує довести його до восьмикратного зростання.

«Наші потужності працюють на межі», — заявив гендиректор компанії Станіслав Ліснер.

Компанія також співпрацює з українським підприємством Івченко-Прогрес над новими двигунами.

Ще один виробник — чеська ZofiTech — вже постачає Україні більшість із приблизно 200 двигунів, які виробляє щомісяця, і прогнозує зростання попиту до тисяч одиниць найближчим часом.

Водночас великі гравці, як-от Rolls-Royce чи GE Aerospace, майже не заходять у цей сегмент через його меншу прибутковість.

Чому ці двигуни важливі

Мініатюрні реактивні двигуни діаметром до 30 см дозволяють дронам розвивати швидкість до 900 км/год. Для порівняння, російські дрони типу «Шахед» рухаються приблизно зі швидкістю 185 км/год.

Такі технології дають Україні змогу конкурувати з новими російськими розробками, зокрема реактивними безпілотниками «Геран-5».

Українські компанії вже працюють над власними двигунами, щоб зменшити залежність від імпорту. Зокрема, тестується дешевший пульсуючий реактивний двигун для дронів-перехоплювачів.

Втім, експерти зазначають, що обсяги такого виробництва поки що недостатні для потреб фронту.

Українські безпілотники — останні новини

Нагадаємо, український пілот дронів-перехоплювачів STING збив два російські ударні безпілотники типу «Шахед», перебуваючи на відстані 500 кілометрів від них.

Також нагадаємо, раніше у сюжеті телеканалу Fox News, в якому йшлося про військову операцію США в Ірані, українські дрони-перехоплювачі видали за новітні американські технології.

Згодом американський телеканал визнав помилку і висловив відверте захоплення рівнем українських технологій. Він наголосив, що розробники з України створили справді видатну зброю, яка відповідає найвищим стандартам сучасної війни.

Раніше ми писали, що після чотирьох років повномасштабної війни з масовим застосуванням безпілотників Україна стала одним із головних європейських центрів компетенцій у сфері перехоплення дронів, побудови багаторівневої системи протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби та розвитку безпілотних технологій.

