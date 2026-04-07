- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 309
- Час на прочитання
- 3 хв
Українські дрони зіткнулися з проблемою: чого бракує для ударів у тил РФ
Українська програма ударних безпілотників стикається з нестачею мініатюрних реактивних двигунів — це може обмежити виробництво дронів для ударів у глибокому тилу Росії.
Про проблему повідомляє агентство Reuters із посиланням на експертів, представників оборонної промисловості та чиновників.
Мініатюрні турбореактивні двигуни є ключовими для сучасних ударних дронів: вони значно швидші за моделі з пропелерами і дешевші за крилаті ракети. Саме такі безпілотники дозволяють Україні атакувати цілі далеко за лінією фронту.
Однак наразі їх виробництво обмежене.
«У Європі існує великий дефіцит виробництва мініатюрних реактивних двигунів», — зазначив експерт Норвезького університету оборони Фабіан Хоффманн.
За словами джерела в українській оборонній сфері, нестача двигунів є одним із головних факторів, що стримує виробництво ракетних дронів.
Представниця Української ради оборонної промисловості Марія Попова підтвердила, що саме двигуни залишаються «вузьким місцем», а їх пропозиція обмежена як у світі, так і в Україні.
Попит зростає швидше за виробництво
Європейські виробники намагаються наростити потужності. Зокрема, чеська PBS Group з 2023 року збільшила виробництво у п’ять разів і планує довести його до восьмикратного зростання.
«Наші потужності працюють на межі», — заявив гендиректор компанії Станіслав Ліснер.
Компанія також співпрацює з українським підприємством Івченко-Прогрес над новими двигунами.
Ще один виробник — чеська ZofiTech — вже постачає Україні більшість із приблизно 200 двигунів, які виробляє щомісяця, і прогнозує зростання попиту до тисяч одиниць найближчим часом.
Водночас великі гравці, як-от Rolls-Royce чи GE Aerospace, майже не заходять у цей сегмент через його меншу прибутковість.
Чому ці двигуни важливі
Мініатюрні реактивні двигуни діаметром до 30 см дозволяють дронам розвивати швидкість до 900 км/год. Для порівняння, російські дрони типу «Шахед» рухаються приблизно зі швидкістю 185 км/год.
Такі технології дають Україні змогу конкурувати з новими російськими розробками, зокрема реактивними безпілотниками «Геран-5».
Українські компанії вже працюють над власними двигунами, щоб зменшити залежність від імпорту. Зокрема, тестується дешевший пульсуючий реактивний двигун для дронів-перехоплювачів.
Втім, експерти зазначають, що обсяги такого виробництва поки що недостатні для потреб фронту.
Нагадаємо, український пілот дронів-перехоплювачів STING збив два російські ударні безпілотники типу «Шахед», перебуваючи на відстані 500 кілометрів від них.
Також нагадаємо, раніше у сюжеті телеканалу Fox News, в якому йшлося про військову операцію США в Ірані, українські дрони-перехоплювачі видали за новітні американські технології.
Згодом американський телеканал визнав помилку і висловив відверте захоплення рівнем українських технологій. Він наголосив, що розробники з України створили справді видатну зброю, яка відповідає найвищим стандартам сучасної війни.
Раніше ми писали, що після чотирьох років повномасштабної війни з масовим застосуванням безпілотників Україна стала одним із головних європейських центрів компетенцій у сфері перехоплення дронів, побудови багаторівневої системи протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби та розвитку безпілотних технологій.