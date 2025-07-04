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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Безпілотники атакували Московську та Ростовську області РФ: з’явилося відео

Московська та Ростовська області РФ зазнали атаки дронів: були вибухи, руйнування, падіння уламків БпЛА.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Дрони атакували Московську та Ростовську області РФ

Дрони атакували Московську та Ростовську області РФ / © скриншот з відео

В Росії безпілотники атакували Московську та Ростовську області.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

«У Ростовській області зафіксовані влучання у кількох містах. У місті Азов, попередньо, лунали вибухи на території оптико-механічного заводу. Пошкоджено декілька автомобілів, вибито вікна в житлових будинках, а уламки одного з дронів впали на місцевий стадіон», — йдеться у дописі під відео.

Крім того, дрони атакували Сергієво-Посадський округ під Москвою.

Нагадаємо, українські дрони продовжують завдавати дедалі потужніших ударів по стратегічних об’єктах на території Росії.

Як розповів Анатолій Храпчинський — колишній офіцер Повітряних сил, а нині заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ, міф про неефективність українських дронів уже остаточно спростовано. Удар по російських заводах «Купол» та «Енергія» призвів до серйозних наслідків — зупинення виробничих потужностей і часткової втрати конструкцій. «Наші удари спричиняють тяжкі наслідки. Вони б’ють не лише по будівлях, а й по інтелектуальній інфраструктурі — наукових інститутах і фахівцях», — наголосив Храпчинський.

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