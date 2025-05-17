БплА атакували російські склади боєприпасів в Криму, є загиблі: джерела ТСН

Вибух. / © Associated Press

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Безпілотники СБУ вразили склади боєприпасів 126-ї бригади берегової оборони РФ біля Перевального в анексованому Криму. Місцеві мешканці повідомляли про вибухи та сильний дим.

Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на джерел в СБУ.

Зазначається, що вчора дрони СБУ спричинили “бавовну” на складах боєприпасів 126-ої окремої гвардійської бригади берегової оборони РФ поблизу Перевального в Криму. Там розміщувалися бокси для зберігання військової техніки, озброєння та паливно-мастильних матеріалів.

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На відео, що з’явилося в Мережі, видно потужну детонацію та пожежі на території складів ворога. Також місцеві жителі повідомляли про дим над територією самої військової частини.

За інформацією СБУ, ситуація настільки серйозна, що росіяни навіть перекривали рух трасою Сімферополь-Алушта, яка проходить повз селище. Також є інформація про загиблих російських військових, які перебували на військовому складі.

“СБУ продовжує ефективно працювати по законних військових цілях на території захопленого росіянами Криму. Робота над послабленням військових спроможностей ворога триватиме і надалі”, - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомляв про знищення військових обʼєктів росіян в окупованому Криму. Сили оборони України провели успішну операцію.

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Військовий експерт Павло Нарожний вважає, що після знищення російських систем ППО в Криму може бути прелюдією до наступних більш потужних атак вглиб території півострова. Адже тимчасово анексований Крим є важливою логістичною базою російської армії.