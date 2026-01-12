Безпілотники атакували ТЕЦ на території Росії: відео очевидців показує наслідки

Орловська ТЕЦ димить після атаки безпілотників / © Фото із соціальних мереж

У місті Орел Російської Федерації горить ТЕЦ після атаки безпілотників.

За повідомленнями, на місці працює протиповітряна оборона.

Дата публікації 20:12, 12.01.26

Відео події зняли місцеві жителі та опублікували його в соціальних мережах.

Нагадаємо, раніше невідомі безпілотники атакували Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. В районі об’єкта зафіксовано займання, над територією підприємства піднімається дим.

Також раніше повідомлялося, що масштабний блекаут стався у Підмосков’ї. Найбільші перебої з електрикою фіксували в населених пунктах Жуковського, Литкарінського та Раменського міських округів, що розташовані на південний схід від Москви. Там не працювало вуличне освітлення, світлофори й мобільний зв’язок.