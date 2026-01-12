ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
656
Час на прочитання
1 хв

Безпілотники атакували ТЕЦ на території Росії: відео очевидців показує наслідки

Після атаки безпілотників на Орловську ТЕЦ виник дим. На місці працює протиповітряна оборона.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Орловська ТЕЦ димить після атаки безпілотників

Орловська ТЕЦ димить після атаки безпілотників / © Фото із соціальних мереж

У місті Орел Російської Федерації горить ТЕЦ після атаки безпілотників.

За повідомленнями, на місці працює протиповітряна оборона.

Відео події зняли місцеві жителі та опублікували його в соціальних мережах.

Нагадаємо, раніше невідомі безпілотники атакували Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. В районі об’єкта зафіксовано займання, над територією підприємства піднімається дим.

Також раніше повідомлялося, що масштабний блекаут стався у Підмосков’ї. Найбільші перебої з електрикою фіксували в населених пунктах Жуковського, Литкарінського та Раменського міських округів, що розташовані на південний схід від Москви. Там не працювало вуличне освітлення, світлофори й мобільний зв’язок.

Дата публікації
Кількість переглядів
656
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie