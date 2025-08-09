Безпілотники СБУ знищили термінал зберігання "Шахедів" у Татарстані

Вибух / © скриншот з відео

Сьогодні вранці безпілотні літальні апарати Центру спецоперацій «А» Служби безпеки України вразили важливий логістичний об’єкт, де зберігалися готові до застосування ударні безпілотники «Шахед» та іноземні комплектуючі, необхідні для їхнього виробництва та експлуатації.

Про це розповіли у пресслужбі СБУ у Telegram.

Цей об’єкт розташований у населеному пункті Кзил-Юл, що в Республіці Татарстан, на відстані близько 1300 кілометрів від України.

На опубліковані відео показано, як український безпілотник точно влучає у будівлю логістичного хабу Після вибуху розпочалася пожежа. Відстань від України до точки ураження — близько 1300 кілометрів.

Служба безпеки України наголошує, що подібні дії є частиною послідовної та системної роботи з демілітаризації російських військових можливостей, зокрема тих, які використовуються для ведення агресивної війни проти нашої держави.

Повідомляється, що кожна така операція зменшує потенціал противника, роблячи його менш здатним вести тривалу війну проти України. Безпілотники «Шахед» широко застосовуються російськими військами для нічних атак і тероризування мирного населення України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 2 липня дрони СБУ потужно вдарили по складах РФ. «Бавовна» зафіксована біля тимчасово окупованого Харцизька, що на Донеччині.