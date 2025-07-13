Безпілотники змінили тактику і зупинили рух на фронті: у чому причина

Безпілотник

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Війна в Україні увійшла в стадію, коли динаміка на передовій майже зникла. Однією з ключових причин цього стало масове застосування дронів., безпілотники кардинально змінили тактику обох сторін — пересування на відкритих ділянках стало смертельно небезпечним, адже будь-який рух фіксується з повітря і може бути миттєво знищений.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Сучасні дрони виконують безліч завдань: вони мінують території, доправляють усе необхідне — від зброї до медикаментів — і навіть допомагають евакуювати поранених чи загиблих. Але головне — це їхня здатність виявляти і вражати ворога з надзвичайною точністю.

Ще з початку вторгнення українські сили активно використовували безпілотники для аерофотозйомки, щоб відслідковувати пересування окупаційних військ. Спершу оператори переглядали відео з карт пам’яті, однак згодом дрони почали транслювати зображення наживо, що дозволило артилерії швидко реагувати на ворожі дії.

З часом військові інженери почали переоснащувати ці дрони для бойових цілей. Додавши механізм, створений на 3D-принтері, вони перетворили їх на повноцінну зброю. Система скидання гранат активується за допомогою світлового сигналу, і тепер дрон може легко знищити ціль або навіть пошкодити бронетехніку, якщо вибухівка влучає в люк.

Згодом експерименти пішли ще далі: українські солдати почали виготовляти легкі бойові заряди, використовуючи перероблену радянську вибухівку та сучасні пластикові корпуси.

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За словами WSJ, жодна інша технологія не мала такого впливу на перебіг бойових дій, як ударні дрони FPV (з видом від першої особи). Попри те, що вони не мають потужності ракети, їхня точність і масове виробництво в Україні компенсують цю різницю. FPV-дрони стали доступною альтернативою ракетам, яку можна виготовити всередині країни, не залежачи від імпорту.

Завдяки ним лінія фронту фактично застигла: все, що знаходиться в зоні до 20 км від передової, стало потенційною ціллю. Вартість виробництва FPV-дронів настільки низька, що вони використовуються навіть для ураження окремих солдатів.

Хоча більшість дронових інновацій належать Україні, російські війська стали першими, хто адаптував FPV-дрони до роботи з оптоволоконним зв’язком. Така технологія дозволяє керувати дронами без ризику втратити сигнал через радіоперешкоди.

У відповідь Україна створила «Вампірів» — спеціальні дрони, що діють у темряві. Їхня конструкція дозволяє нести більші заряди вибухівки, що значно розширює можливості на полі бою.

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Крім повітряних БПЛА, військові почали активно застосовувати наземні дрони. Вони перевозять їжу, воду, боєприпаси і навіть забирають поранених — усе це дозволяє мінімізувати ризики для живих солдатів, які інакше мали б проходити під обстрілами.

Технології розвиваються далі — нині випробовуються автономні безпілотні автівки, човни та всюдиходи для виконання бойових і логістичних задач.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент України Володимир Зеленський доручив контрактувати всі доступні обсяги пріоритетних типів дронів для української армії.

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