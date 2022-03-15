Безплатне житло і їжа для біженців у Відні / Associated Press

Безкоштовне житло і їжа для біженців у Відні: вся необхідна інформація

Безкоштовне житло і їжа для біженців у Відні: вся необхідна інформація

Спеціальні центри для українських біженців, які забезпечать всім необхідним.

Хоч Австрія і не входить в топ-5 країн, куди найчастіше їдуть українські біженці, проте цей напрямок є досить популярним. Якщо ви збираєтесь втікати від війни саме у Відень, вам буде цікава інформація про два центри допомоги українцям. Про них розповіли в Telegram-каналі КМДА.

Гуманітарний центр прибуття для українців

Його облаштували в Центрі спорту і розваг і працює він цілодобово та без вихідних. Тут ви можете отримати такі послуги:

перша медична допомога;

пошук житла для тимчасового перебування;

психосоціальна і медична допомога;

напої, продукти харчування;

зробити тест на коронавірус;

інформація про життя у Відні, яка може знадобитися біженцям.

Адреса і як дістатися

Гуманітарний центр прибуття для українців знаходиться за адресою Engerthstrasse 267-269, 1020. Щоб дістатися туди, можна скористатися громадським транспортом (трамвай, автобус, метро) чи власним автомобілем. Зверніть увагу, що для українських біженців проїзд в громадському транспорті Відня безкоштовний.

Реєстраційний та консультаційний центр Austria Center Vienna

Даний центр має певний графік роботи: понеділок - п'ятниця з 08:00 до 18:00. Але варто звернути увагу, що нових відвідувачів приймають лише до 16:00.

Тут надають такі послуги:

юридична консультація;

інформація, яка необхідна українським біженцям, які хочуть залишитися в Австрії на довготривалий термін;

соціальний захист та інша допомога.

Адреса і як дістатися

Реєстраційний та консультаційний центр Austria Center Vienna знаходиться за адресою Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220. Дістатися туди можна як громадським транспортом, так і на власному авто.

Зверніть увагу: на головному залізничному вокзалі Відня діє інформаційний пункт від Caritas. Українці, які прибувають до Відня, мають право безкоштовно користуватися Федеральними залізницями Австрії (ÖBB). Потрібно лише показати посвідчення особи.

Якщо ви залишили країну через війну і не маєте паспорта громадянина України для виїзду за кордон або його строк дії закінчився, потрібно звернутися до Консульського підрозділу Посольства України в Республіці Австрія за адресою: Naaffgasse 23, 1180 Відень.

На вебсторінці ви знайдете всю необхідну інформацію про перебування у Австрії.