Безпрецедентна критика Путіна: в ISW розповіли, що відбувається у Кремлі після відступу з Херсона

Відступ армії Росії з міста Херсон, який 11 листопада звільнила українська армія, розпалює ідеологічний розкол між провоєнними діячами та диктатором Кремля Володимиром Путіним, підриваючи довіру до відданості Путіна та його здатності виконати свої військові обіцянки.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадують, що Олександр Дугін, якого називають ідеологом "руского міра", відкрито розкритикував Путіна, за те, що він не зміг підтримати російську ідеологію, здавши місто Херсон.

Водночас, на думку Дугіна, командувач російськими військами в Україні генерал армії Сергій Суровікін не несе відповідальності за політичне рішення про відступ із Херсона.

"Путіну важче заспокоїти частину високоідеологізованих провоєнних електоратів через нездатність його військових досягти його максималістських цілей повалення українського уряду та захоплення всієї України", - йдеться у звіті.

ISW пише, що російські пропагандисти дедалі частіше вимагають від Кремля та вищого військового командування цілковитої відданості їхнім цілям в Україні.

Пропагандист Соловйов навіть закликав до повної мобілізації та звільнення некомпетентних чиновників після капітуляції Росією Херсона.

Деякі блогери раніше критикували Путіна за його неспроможність відповісти на буцімто "напад" на Керченський міст 9 жовтня. Інші вказували на те, що Путін не підтримує ідеологію переваги Росії від 2014 року.

"Пряма критика Путіна в середовищі провоєнної спільноти є майже безпрецедентною, і гучна та необдумана атака Дугіна на Путіна може свідчити про зміни серед російських націоналістичних ідеологів. Сумніви серед крайніх російських націоналістів щодо відданості Путіна російській ідеології зменшують привабливість Путіна для націоналістичної спільноти, тоді як мобілізація та великі втрати, ймовірно, продовжуватимуть засмучувати членів російського суспільства", - додають аналітики.

Звільнення Херсона з-під окупації РФ

Нагадаємо, 11 листопада українська армія звільнила Херсон. Це сталося після того, як керівництво РФ заявило, що буцімто ухвалило рішення вивести свої війська з міста на лівий берег Дніпра. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що це не є жестом доброї волі чи подарунком - звільненню Херсона передувала кропітка тривала праця українських сил. Станом на вечір 12 листопада, за даними Зеленського, на Херсонщині взято під контроль 60 населених пунктів.

У суботу, 11 листопада, коли українська армія увійшла до Херсона, мешканці міста нарешті без страху змогли виходити на вулиці. Радісні люди оплесками зустріли Героїв, вони не стримували свої емоції, обіймали військових, дякували їм за звільнення з-під російської окупації. Разом із херсонцями від щастя плакали не лише українці у різних населених пунктах країни, а й увесь світ.

Так, прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас привітала мешканців Херсонщини зі звільненням від російських окупантів, сказавши:

"Я зворушена до сліз, коли бачу, як до Херсона повертається свобода, як українці обіймають своїх солдатів, як піднімаються синьо-жовті прапори".

Тим часом, законна місцева українська влада вже повернулася до Херсона - очільник ОВА Ярослав Янушевич, командувач ОК "Південь" Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Андрій Ковальчук, Нацполіція та СБУ, вже працюють в місті.

Крім того, держава у безпрецедентно короткі терміни відновила у Херсоні мовлення українського телебачення й радіо, яке перебили окупанти. Також тривають роботи над поверненням електропостачання до міста. Очікується, що перші міста і села отримають світло вже на наступному тижні.

Оскільки окупанти, тікаючи, мінували все навколо і підривали мости, жителів Херсона закликають бути обережними і не перевіряти самостійно будь-які залишені росіянами будівлі та предмети. За словами президента Зеленського, в Херсоні працюють 10 груп вибухотехніків, працює поліція, є різні підрозділи Сил оборони.

Натомість британський міністр оборони Бен Воллес назвав відхід окупаційних військ з Херсона "ще одним стратегічним провалом Росії". За його словами, Кремль не досягнув своїх цілей, а здобув міжнародну ізоляцію й приниження.

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