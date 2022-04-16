Безпрецедентний крок: після скандального ходу у Римі Папа запросив на аудієнцію українську делегацію

Сьогодні до Рима прилетів голова Мелітополя Іван Федоров і разом з українським послом вони вже побували на зустрічі з держсекретарем Ватикану

Один хрест для вбивці та його жертви. Попри обурення українців, хід за участі так званих "росіянки" та "українки" - таки відбулася. Ватикан усе ж замінив попередньо опублікований текст про "братні народи" на мовчазну молитву, але саму церемонію залишив.

Про це йдеться в ТСН.

За годину до початку дійства біля Колізею вже не проштовхнутися. Через «ковід» масових заходів на Великдень не було два роки. Тож сьогодні тут, здається, зібрався весь Рим - хоча більшість самої церемонії не бачить і не чує. Офіційна трансляція Ватикану натомість нагадує зйомки професійного шоу - з кранами і крупними планами. На екрані з’являються дві дівчини, яких місцеве телебачення охрестило «українкою і росіянкою» разом несуть хрест на тринадцятій стації символічного шляху. Цей етап у католиків відповідає за зняття Ісуса з хреста. І попри обурення і протести українських церков, Ватикан таки поставив нападника поруч із жертвою. «Це акт, який був би більш менш зрозумілий після років покаяння – тоді ще можна було б зрозуміти символіку, зараз вона є образою для людей, які зараз страждають у Маріуполі, в Харкові – нас треба зараз рятувати, а не становити поруч із ґвалтівником і мирити», - переконує український релігієзнавець Ігор Козловський

Релігієзнавець Ігор Козловський знає, про що говорить – у шістнадцятому його, донеччанина, захопили в полон бойовики. Катували і принижували до самого звільнення через рік. Каже, нинішні події у Ватикані – слідство образу миротворця, яким себе бачить Францизск.

«Якби це був великий Папа Іоан Павло ІІ, з яким я свого часу мав зустріч – це була людина, яка могла б подивитися на це зі свого боку, маючи досвід війни, досвід страждань», - додає чоловік.

Мурал із обіймами заради миру з'явилися на станції метро в Римі ще восьмого березня. Потім були концерти зі схожою символікою і тим самим меседжем – дати миру шанс. Так ніби це не Росія вбиває, катує і ґвалтує Україну а обидві сторони просто не можуть знайти порозуміння у якомусь розмитому конфлікті.

На руці кривавої миротвориці свіжий напис «росіяни вбивці» італійською. Сам мурал – не фарба, лише наклійка на стіні, яка поступово відвалюється.

Кореспондентка ТСН на власні очі бачила скандальний хресний хід у Ватикані – як усе було

Двох учасниць скандальної церемонії у Римі розкручують уже місяць – саме тоді опублікували ролик, де дві емігрантки, які вже двадцять років живуть в Італії, обіймаються, малюють прапори і закликають до того самого кремлівського миру.

Могло бути гірше, вважають в українському посольстві. Після протестів українських дипломатів і церковників Ватикан відмовився від тексту до тринадцятої станції – там йшлося про братні народи, його замінили мовчазною молитвою. Навіть на часткову зміну опублікованого сценарію апостольська столиця пішла вперше в історії. Однак, для рядових українців – це слабка втіха. У соцмережах на ватиканську церемонію вже відреагували промовистою картинкою.

А після скандалу з Хресною дорогою Папа Римський запросив українську делегацію на зустріч. Сьогодні до Рима прилетів голова Мелітополя Іван Федоров і разом з українським послом вони вже побували на зустрічі з держсекретарем Ватикану, кардиналом П'єтром Пароліном. Сьогодні на сьому за Києвом запланована зустріч із Понтифіком. Таке спілкування для апостольської столиці – безпрецедентне. На Великодні свята аудієнції - рідкість.

Папа Римський запросив українську делегацію на зустріч

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