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Безпрецедентний набір: "Фенікс" запрошує військових і цивільних, щоб безупинно нищити ворога

Безпрецедентний набір: "Фенікс" запрошує військових і цивільних, щоб безупинно нищити ворога

Вперше оголошено безпрецедентний набір серед цивільних і військових – людей, які прагнуть захищати країну.

Прикордонна комендатура розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс" запрошує нових людей до своєї команди.

Попри молодий вік (підрозділ був створений у серпні 2024 року), він уже продемонстрував свою ефективність на полі бою.

Загалом військовослужбовці "Феніксу" уразили близько 8 тисяч об’єктів противника, ліквідувавши та поранивши майже дві тисячі окупантів.

Командир підрозділу – Герой України, підполковник Дмитро Олексюк. Він є однією з ключових фігур у застосуванні бойових безпілотників у прикордонному відомстві. Його бойовий досвід розпочався 2013 року у складі Луганського прикордонного загону.

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Підполковник Дмитро Олексюк – командир з великим бойовим досвідом, який дбає про підлеглих / ©
Підполковник Дмитро Олексюк – командир з великим бойовим досвідом, який дбає про підлеглих

Зараз "Фенікс" разом з такими підрозділами, як "Птахи Мадяра", К-2, "Ахіллес" і "Рарог", об'єднує масштабний проєкт "Сила дронів". Уперше до нього оголошено безпрецедентний набір серед цивільних і військовослужбовців. Долучитися до проєкту, проявити себе і стати Героєм може кожен.

Набір триває на такі спеціальності:

  • пілот БпЛА різних видів
  • інженер, сапер
  • ⁠ІТ-спеціаліст
  • електротехнік, ⁠звʼязківець

Приєднуйтеся за посиланням:

  • https://fxdpsu.com/form

Або за номерами:

  • +38 097 888 80 11
  • +38 095 888 80 11

"Фенікс" чекає на тебе: прикордонники запрошують українців до свого підрозділу

"Фенікс" чекає на тебе: прикордонники запрошують українців до свого підрозділу

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