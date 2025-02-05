Безпрецедентний набір: "Фенікс" запрошує військових і цивільних, щоб безупинно нищити ворога

Вперше оголошено безпрецедентний набір серед цивільних і військових – людей, які прагнуть захищати країну.
Прикордонна комендатура розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс" запрошує нових людей до своєї команди.
Попри молодий вік (підрозділ був створений у серпні 2024 року), він уже продемонстрував свою ефективність на полі бою.
Загалом військовослужбовці "Феніксу" уразили близько 8 тисяч об’єктів противника, ліквідувавши та поранивши майже дві тисячі окупантів.
Командир підрозділу – Герой України, підполковник Дмитро Олексюк. Він є однією з ключових фігур у застосуванні бойових безпілотників у прикордонному відомстві. Його бойовий досвід розпочався 2013 року у складі Луганського прикордонного загону.
Зараз "Фенікс" разом з такими підрозділами, як "Птахи Мадяра", К-2, "Ахіллес" і "Рарог", об'єднує масштабний проєкт "Сила дронів". Уперше до нього оголошено безпрецедентний набір серед цивільних і військовослужбовців. Долучитися до проєкту, проявити себе і стати Героєм може кожен.
Набір триває на такі спеціальності:
- пілот БпЛА різних видів
- інженер, сапер
- ІТ-спеціаліст
- електротехнік, звʼязківець
Приєднуйтеся за посиланням:
- https://fxdpsu.com/form
Або за номерами:
- +38 097 888 80 11
- +38 095 888 80 11