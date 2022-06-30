Безпрецедентний обстріл Миколаєва: загибель людей, знищення десятків машин і стадіону

Напередодні окупанти ракетами обстріляли місто Миколаїв, двічі випустили два десятки ракет з Криму.

Одна з них влучила у житловий будинок у той час коли люди ще спали. Від вибуху 5-й і 4-й поверхи на кутку будинку завалились. Ще одна ракета поцілила у гаражний кооператив, перетворивши на брухт зо три десятки автомобілів і гаражів, йдеться в ТСН.

Близько 6:20 на оперативну диспетчерську надійшло повідомлення про вибух у житловому будинку міста Миколаєва. Крилата ракета прилетіла у спальний район Миколаєва з Чорного моря. 300 кілограм бойової частини влучили в кут п’ятиповерхового будинку. 5 і 4 поверхи склалися. «Маємо трьох пострадавших та четверо загиблих, серед них одна жінка деблокована, один чоловік, якого було евакуйовано автодрабиною з 4 поверху, ще одного чоловіка за допомоги люльки дістали між 4 та 5 поверхом», - кажуть рятувальники.

З-під завалів витягають людей. Рятувальники працюють на драбинах й у клітках, бетонні плити від удару впали на нижні поверху, шматки бетону порозлітались по всьому двору за сотню метрів. «Під час розбору завалів сталося руйнування одного з перекриттів будинку і отримав травми один рятувальник», - додають в ДСНС.

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Усі вікна й квартири в сусідніх будинках розбиті ударною хвилею та скалками. В цей район ракети прилітають другу добу поспіль. Окупанти посилили обстріли ракетами та цілеспрямовано руйнують цивільну інфраструктуру міста. «Вчора було 11 ракет, частина була збита нашим ППО, сьогодні було - 8, теж частина збита нашим ППО і частина долетіла до міста - це безпрецедентно. Раніше не було такої кількості саме ракет - це мабуть система «Бастіон», - каже голова миколаївської ОДА Віталій Кім.

У місті по кілька разів на добу лунають повітряні тривоги. Тетяна чула її, але не думала, що ракета поцілить у гаражний кооператив, де вона напередодні поставила своє авто. Тепер замість гаражів суцільна вирва від влучання ракети і суцільне згарище з машин. «Зім'ятка, одні руїни і машина теж, навіть не можу сказати зім'ятка, вигоріла повністю, просто не знаєш, куди бігти і, Слава Богу, взяли машиною, а не життями», - каже Тетяна.

Рашисти б’ють по місту, аби деморалізувати людей і нанести максимальні руйнування, бо не мають успіху на фронті. Ще одна ракета напередодні влучила просто у стадіон. Його тільки відновили і реконструювали - це був новенький європейський спортивний комплекс, який будували 4 роки.

«Військових тут немає, тільки цивільні. Виходить наша робота зупинена, ви бачили наш офіс, його просто немає. Пошкоджені бігові доріжки повністю, знищено адміністративну будівлю, яка була нова, все було нове та дах та меблі. Десь близько 3 мільйонів євро», - розповідає про втрати директор центрального міського стадіону Володимир Косе.

Гігантська вирва і шматки заліза по всьому полю. Люди вручну збирають сміття з дорого газону, на якому могли б відбуватися міжнародні змагання. Тепер спорткомплекс зачинений і ніхто не знає, коли він запрацює. Міські урядники просять людей поки не повертатись до Миколаєва, тих, хто виїхав, бо ніхто не певний, куди наступного разу прилетить російська ракета випущена з Криму, Херсону чи Чорного моря.

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