Безславна історія "вагнерівців" закінчиться у Бахмуті: ЗСУ знищили більшу частину найманців

Українські Збройні сили знищили більшу частину ПВК "Вагнера" у Бахмуті на Донеччині. Саме тому морально-психологічний стан окупантів дуже низький.

Про це повідомив у телемарафоні речник Східного угруповання Сергій Череватий.

"Воно (ПВК - Ред.) зазнало суттєвих втрат. Можна сказати, що більша його частина полягла на Бахмутських полях", - розповів представник ЗСУ.

Ба більше, речник наголошує, що безславна історія "вагнерівців" скоро закінчиться. За словами Череватого, судячи з перехоплень та звернень керівника "Вагнера" Євгена Пригожина, олігарх має конфлікти з командуванням операцією. Зокрема, його найманці ображають військове керівництво країни-агресорки.

Череватий каже, що поблизу Бахмута знекровлюється противник та вибиваються його кращі підрозділи. Так звана "друга армія світу" не може взяти районний центр, а це дуже потужний інформаційно-психологічний фактор впливу на командирів і військових РФ.

Оборона Бахмута

Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський завив, що російські війська кидають у бої під Бахмутом найбільше боєздатні підрозділи. Зокрема, штурмові загони найманців ПВК "Вагнер". Саме тому актуальність оборони міста з кожним днем лише зростає, наголосив генерал.

У Генштабі наголошують, що окупанти не полишають спроб оточити Бахмут. На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили низку атак. Зокрема, в районах Залізнянського, Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута та Іванівського.

Окупантів кинули на штурм північної ділянки Бахмута. Вони підвезли підкріплення. Обстрілюють артилерією саме місто, а на підступах прориваються диверсійними групами. На інших напрямках намагаються намацати лінію лиш дрібні групи диверсантів.

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