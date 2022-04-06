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Безстрашні захисники Маріуполя знищили склад боєприпасів та пошкодили два танки окупантів

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Безстрашні захисники Маріуполя знищили склад боєприпасів та пошкодили два танки окупантів

Getty Images

Російські вбивці продовжують скидати на місто фосфорні бомби.

У Маріуполі безстрашні захисники за добу пошкодили 2 танки, знищили склад боєприпасів ворога та багато ворожої піхоти.

Про це повідомляє "Азов-Маріуполь". 

Російські вбивці продовжують бомбардувати місто, скидаючи фосфорні бомби, що є воєнним злочином. 

"Та боротьба за український Маріуполь триває. З вірою в щасливе майбутнє України та перемогу над злом - за період повномасштабної війни укладено п'ять шлюбів з бійцями полку "Азов", які сьогодні боронять фортецю Приазов'я. Маріуполь - це Україна", - наголосили в "Азові". 

Нагадаємо, окупанти обстріляли порт у Маріуполі та знищили цивільне судно під прапором Домініки

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