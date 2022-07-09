"Безстрашний і назавжди усміхнений": у бою під Бахмутом загинув брат експосла України в Канаді

Російські окупаційні війська забрали життя 33-річного командиру взводу ЗСУ Євгена Олефіренка з позивним "Елвіс".

У четвер, 7 липня, в бою з російськими окупантами під Бахмутом загинув 33-річний Євген Олефіренко.

Про це повідомив брат героя, експосол України в Канаді Андрій Шевченко у Facebook.

"Ми щойно привезли його до Києва - сонячного, безстрашного і назавжди усміхненого. Загинув у бою - вчора, під Бахмутом. Гордість нашої родини", - написав він.

Шевченко додав, що прощання з героєм відбудеться у суботу, 9 липня, на Байковому кладовищі. Панахида розпочнеться о 14:30 у Вознесенській церкві на Байковому кладовищі. О 15:30 тіло воїна кремують.

Сестра "Елвіса", політолог і журналіст Богдана Шевченко розповіла, що офіцер відправився на фронт у перший день повномасштабного вторгнення, був у найгарячіших точках, брав участь в обороні Лисичанська.

Нагадаємо, у Києві попрощалися із командиром батальйону 72-ї бригади "Чорних запорожців" Андрієм Верхоглядом. Він мав псевдо "Лівша", йому було 27, і все своє доросле життя молодий офіцер провів на фронті.