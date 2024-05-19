Безугла назвала деяких генералів "злочинцями" і попередила Сирського про "останній дзвіночок"

За словами нардепки, жоден генерал не покараний ні при Залужному, ні при Сирському.

Народна депутатка Мар'яна Безугла після повернення з фронту назвала деяких генералів "злочинцями" та звинуватила їх у наступі РФ на Харківщині та провалі оборони на Покровському напрямку.

Про це нардепка написала у Facebook.

Зокрема, Безугла назвала нового керівника фронтом, командувача Об'єднаних Сил генерала Юрія Содоля "злочинцем", який призначає на командні посади "всіх своїх".

"Новий керівник фронтом генерал Содоль - злочинець. Сирський дозволив йому поставити "своїх": Галушкіна, Соколова, Луценка. Не за навиками, а за належністю до генеральскої фракції Содоля", – каже депутатка.

Безугла вважає, що саме попередній командувач ОТУВ "Харків" генерал Юрій Галушкін "завалив оборону Харківщини" і тому замість нього призначили Михайла Драпатого. Нардепка стверджує, що це саме вона добилася звільнення Галушкіна.

"Після цього Содоль намагався мене блокувати по всьому фронту", – скаржиться депутатка.

Крім того вона нагадала про генерал-майора Андрія Соколова, який із жовтня 2021 і станом на початок великого вторгнення був командувачем управління військ "Південь".

"Соколов має кримінальне провадження по Чонгару і зараз відповідальний за ділянку фронту. Луценко пропустив прорив Очеретиного на Покровськ і не покараний.

Жоден генерал не покараний ні при Залужному, ні при Сирському. Вони "спливають" знову і знову. Нічого не помінялося. Генеральські фракції продовжують гробити наше майбутнє. І Сирський - частина процесу. Він не може вийти за рамки. Я бачу спроби, але", – розмірковує Безугла.

Вона закликала бригади триматися і запевнила, що вдасться подолати "і внутрішню армійську гниль, і росіян"

"Олександре Станіславовичу, last call (останній дзвіночок – Ред.)", – підсумувала депутатка, звертаючись до головкома Сирського.