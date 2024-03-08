Безугла різко висловилась про 8 Березня та мобілізацію жінок: деталі

Народна депутатка Марʼяна Безугла зробила заяву про 8 Березня та мобілізацію жінок, а також розповіла, хто зазвичай перемагає у війні.

Відповідний допис вона зробила на своїй сторінці у Facebook.

“8 березня побажаю українським громадянкам більше усвідомлення не тільки своїх прав, а й обов’язків. В Конституції немає двох видів громадян, і мобілізація мала б бути для жінок теж, принаймні на небойові посади чи оборонні підприємства”, — написала нардепка.

Наразі ж ми маємо все більшу різницю реальностей, в яких живуть громадяни і громадянки в Україні, зазначила вона. За словами Безуглої, для жінок війни немає або ж їхня роль все більше підтримуюча і пасивна.

“Для чоловіків — це війна / очікування мобілізації / відчуття дискомфорту і вини, що не “там” / реабілітація після поранень”, — додала вона.

“Мобілізація все більше грузне в популізмі політиків, страху опинитися в бюрократичному пеклі ЗСУ без знання про свій шлях і нитті “нафронтниць” — ще однієї категорії громадянок, які активно відправляють в соцмережах українських чоловіків воювати”, — зазначила нардепка.

Вона зауважила, що ми самі розтягуємо динаміку розвитку війни, оскільки розвиваємось повільно та тяжіємо до напівмір. А перемагає той, хто адаптується і змінюється швидше, вважає Безугла.

“Перемагають винахідливіші. Системніші. Перемагає народ, не окремі генерали, батальйони і представники влади. Не чоловіки, не жінки. Народ. І якщо українські жінки не інтегруються у воєнізацію і боротьбу країни, ми програємо”, — написала вона.

Також нардепка висловила окрему подяку і шану всім українським жінкам, хто усвідомлює, що і як відбувається, та бере участь у наближенні перемоги як добровольці. “А також всім, хто не виїхав на “соціалочку” за кордон, а має мужність залишитись тут та долучається до підтримання економіки держави”, — резюмувала вона.

Скриншот

Нагадаємо, 7 березня народна депутатка Марʼяна Безугла розповіла подробиці розгляду Комітетом ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки законопроєкту про мобілізацію. Вона повідомила, що до голосування правок так і не дійшли.

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