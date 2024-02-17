Безугла висловилася щодо відходу ЗСУ з Авдіївки та збурила Мережу

Народна депутатка Мар'яна Безугла опублікувала допис щодо відходу ЗСУ з Авдіївки і збурила Мережу.

Допис, який викликав бурхливе обговорення, Безугла зробила у Facebook.

"Без фортець "Азовсталь", "Бахмут" і рубежів "Роботине": новий Головком ЗСУ виводить людей з Авдіївки", – написала депутатка.

Пост Безуглої про Авдіївку

Бурхлива реакція українців на допис Безуглої

Користувачі нагадують нардепці, що колишній головком Валерій Залужний ще раніше пропонував вивести Сили оборони з Авдіївки, щоб зберегти якомога більше життів українських військових. На що Безугла із сарказмом відповіла: "Ви хочете сказати, що він не керував своїми військами?"

Думки користувачів розділились:

А минулому головкому чому не давали цього зробити? Тільки не кажіть, що він не хотів.

Залужний наполягав на відведенні, але, йому не дали. Тепер казки розказують, як бережуть людей, після того, як багато загинуло та попали в полон.

Те, що пропонував зробити головком Залужний, те, що не дали йому зробити і зберегти життя воїнів... Попіарились на чужих життях, нелюди?

Залужний вже не головком. Прийміть це і розслабтеся. Залужний – це вже минуле. Не давали, не хотів, не міг... Це минулий час. Ми дивимося в майбутнє з новопризначеними особами. Крапка.

Уже зрозуміло що з Роботиного теж війська будуть виводити?

А могли б вийти на два місяці раніше і зберегти людей і техніку.

Ви – таки точно божевільна. Хто з попередніх міст фортеці робив і який геній вирішив в Авдіївку азовців заслати? Бо мало Путіну тих, яких вони вже мають в полоні? Ще й язик повертається таке казати. Пороблено...

Мар'яно, сходіть в Авдіївку, покажіть майстер клас як зробити правильно.

Те, що Авдіївку здадуть, було відомо давно, там не було іншого виходу, але все одно, гнали наших військових на смерть, хто за це відповість, а ніхто.

Мар'яно, ви з головою дружите? Ви поводитесь не як депутат ВР, а як пліткарка з хутора. Важливо об'єднувати народ, а не порівнювати і мірятися. У вас проблеми з самооцінкою і психікою, або ви зрадниця. Такий важкий час... Що ви несете? Ваша місія поєднувати, йти до перемоги, робити висновки і виправляти помилки, інакше цей розбрат зробить свою справу і країни не стане.

Нагадаємо, головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що у ніч проти суботи, 17 лютого, Збройні сили України залишили свої позиції і вийшли з Авдіївки, щоб не допустити оточення. Кривава битва за місто тривала п'ять місяців.

Водночас міністр оборони Рустем Умєров наголосив, що Збройні сили повернуть Авдіївку під контроль України після вимушеного відходу. Він розповів, що для цього потрібно.

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