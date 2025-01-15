Безугла заявила про здавання позицій без бою і закликала США вплинути на військове керівництво України

Депутатка стверджує, що й сама нещодавно побувала на фронті.

Народна депутатка України Мар’яна Безугла заявила, що на Покровському напрямку побудовані фортифікації не використовуються, а здаються без бою.

Депутатка також оприлюднила відео з російських пабліків, де, за її словами, можна побачити ці побудовані ОВА фортифікації.

"Жодної гільзи, необжиті, просто здали без бою росіянам. Змушують людей попереду тримати кущ, але не формують другий ешелон на вже готових позиціях. У результаті кілька людей попереду гинуть або тікають, а росіяни захоплюють усе", — написала вона у соцмережі.

Також нардепка повідомила, що нещодавно перебувала на фронті, де спостерігала "кілометри" таких самих, як на відео, позицій.

"Стоять абсолютно пусті, розвалюються. У прифронтових містах по хатах туляться "тактикульні" штаби, а поодиноких бійців відправляють вперед у поля. Більше того, підрозділам забороняють планувати відхід і навіть використовувати такі терміни. У той самий час ми втрачаємо позиції з колосальною швидкістю", — зазначила Безугла.

Депутатка також звернулася до США із закликом щодо зміни військового керівництва України.

"Якщо наше керівництво цього не чує/не наважується, звертаюся до США як основного донора та союзника: наполягайте на переосмисленні військового управління в українській армії, не надавайте нам допомогу без цього. Вимагайте заміну військового керівництва, впровадження оборонного планування, належного планування бойових операцій, аналізу проведених дій та оцінки їхньої ефективності. Без вищезгаданого немає сенсу продовжувати, що за таких обставин виглядає як утилізація", — написала вона.

Безугла заявила про здавання позицій під Покровськом

Нагадаємо, ворог, що просувається з півдня, прямує на захід від Покровська і перебуває майже за 7 км від виїзду на шосе, що веде до Дніпропетровської області. Про це 14 січня повідомили аналітики DeepState.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Що відбувається на фронті?!

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