Безугла заявила, що росіяни зайшли в Нью-Йорк, і назвала винних

Зауважимо, що Генштаб поки не підтверджує таку інформацію.
Народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що російські окупанти зайшли у селище Нью-Йорк на Донеччині.
Про це вона написала у Facebook.
У цьому нардепка звинуватила головкома ЗСУ Сирського, екскомандувача Об'єднаних сил скандального генерала Юрія Содоля, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича і командувача Сухопутних військ Олександр Павлюка.
"Те, що росіяни зараз зайшли в Нью-Йорк, – прямий наслідок управлінських рішень Сирського і його "молодої" команди: Содоля, Баргилевича і Павлюка. Це теж додам до свого звернення (в ДБР - Ред.). Але життів не повернеш. Треба рішення. Треба зміни", – сказала Безугла.
Зауважимо, що Генштаб поки не підтверджує таку інформацію. На карті аналітиного каналу DeepState вказано, що росіяни просунулися до Юр'ївики, що з півдня впритул прилягає до Нью-Йорка.
Раніше у DeepState повідомили, що РФ окупувала мікрорайон "Канал" в місті Часів Яр.
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