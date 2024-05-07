Безугла заявила, що за Авдіївкою досі відсутні фортифікації

Нардепка вважає, що фортифікаційні укріплення мали будувати попередні головкоми Муженко, Хомчак, Залужний або хоча б нинішній - Сирський.

Народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що на Авдіївському напрямку на третій рік повномасштабної війни досі відсутні фортифікаційні укріплення.

Про це нардепка написала у Facebook.

"У мене немає об'єктивних пояснень відсутності фортифікацій за Авдіївкою на третьому році повномасштабного вторгнення РФ і на одинадцятому – війни", – сказала вона.

Безугла заявила, що найближчим часом буде на фронті і попросила бійців максимальної щирості спілкування.

На її думку, триває боротьба не тільки за країну з росіянами, а й "за сучасну армію з генеральськими фракціями і пострадянською спотвореною культурою".

Безугла заявила, що фортифікації за Авдіївкою не побудував ні начальник Генштабу-головком ЗСУ (2014-2019) Віктор Муженко, ні його наступник Руслан Хомчак, ні попередній головком Валерій Залужний, ні теперішній Олександр Сирський.

"Генерала Ткачука, який на два десятиліття окупував один з ключових військових вузів країни, не звільнив ні Муженко, ні Хомчак, ні Залужний, ні Сирський", – зазначила нардепка, маючи на увазі начальника Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного генерала Павла Ткачука.

"Ці приклади можна продовжити на сотні сторінок.Так, саме зараз менше пишу про те, що відбувається всередині ЗСУ, але жодна моя позиція не змінилася і розкажу дещо вже після поїздок. Не просто розкажу, я борюся в міру моїх можливостей щодня.

Тим більше розчаровує слабка позиція Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки щодо нагляду і контролю за сектором", – підсумувала Безугла.

Нагадаємо, що на початку березня український журналіст Юрій Бутусов повідомив, що українських військових відвели з Авдіївки в "чисте поле". У відповідь на заяву речника ОСУВ "Таврія", що укріплення насправді є, Бутусов відповів:

"На жаль, на напрямку наступу ворога під Авдіївкою в Ласточкиному, Орлівці, Степовому, Бердичах, Семенівці жодних укріплень нема. Добре, що десь в інших місцях під Авдіївкою укріплення будуються".

Названі Бутусовим села станом на зараз уже окуповані ворогом. Судячи з повідомлень щодо розшуку зниклих безвісти бійців, Сили оборони зазнали на цьому напрямку значних втрат.

Села, де за словами Бутусова не було жодних укріплень, станом на зараз уже окуповані ворогом. / Фото: Deepstatemap

28 квітня головком ЗСУ Олександр Сирський підтвердив втрату трьох сіл на Донеччині - Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки.

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