Безумовно, ворог готується до реваншу: експерт - про ризики повторного наступу окупантів з боку Білорусі

Військовий експерт вважає, що 200 тисяч окупантів буде недостатньо для наступу на Київ.

Військовий експерт Сергій Грабський впевнений, що Росія готується до реваншу і може піти у великий наступ зимою-весною 2023 року. У цьому контексті він розглядає напрямок Білорусі досить пріоритетним

Про це він розповів в ефір телеканалу "Freeдом" у п'ятницю, 16 грудня.

"Мобілізація в Росії відбулася. Якщо під час першої хвилі тисячі військових кинуто відразу у бій без підготовки. Їхнє завдання було стримати наступ українських військових, але в цей же час противник нарощує сили і створює свою типічну армію, а саме - мобілізовану, яка була завжди основою для ЗС РФ. Противник, безумовно, готується до реваншу і задач тих військ, які стримують наступ нашої армії", - впевнений він.

На переконання Грабського, білоруські війська будуть грати свою гру - це відволікати увагу української армії від подій на фронті.

"Безумовно, що навіть 200 тисяч буде недостатньо для наступу на Київ. Білоруські військові будуть грати - відволікати увагу Сил оборони. Фактично, білоруський корпус окупаційних військ уже беруть участь у війні. Поки не сухопутні, але він задіяний у війні", - зауважив експерт.

Він припускає, що потенційний наступ російської армії може відбутися і у квітні. Експерт розглядає такий варіант.

"Що стосується щодо часових параметрів. Тут все залежить від того, наскільки ми приймаємо часові показники підготовки. Потрібно розуміти, що для нормального згуртовування військових частин потрібно мінімум 3 місяці. Таким чином, якщо ми говоримо жовтень-січень є цим періодом, коли можна говорити про можливі провокації. Також можемо говорити про лютий-березень. Але тут залежить, наскільки противник захоче створювати дійсно ударні підрозділи, а це вимагає більшого часу для організації взаємодії між різними видами ЗС та між окремими військовими частинами у складі одного війського об'єднання. Це тоже займає часу. Тому тут є розходження у термінах. Все залежить, наскільки політично дозріє новий наступ російських військ. Я більше схиляюся до квітня", - вважає він.

Нагадаємо, у Байдена впевнені, що Україна має потенціал повернути Крим, але є нюанс.

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