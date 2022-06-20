"Безумовно, є": у Міноборони оцінили нові ризики нападу з боку Білорусі та Придністров'я

"Безумовно, є": у Міноборони оцінили нові ризики нападу з боку Білорусі та Придністров'я

У Міністерстві оборони України повідомили, що ризик наступу з боку Білорусі та невизнаного Придністров'я безумовно існує, однак наголошують, що, насамперед, Росія використовує територію РБ як базу.

В оборонному відомстві запевнили, що Збройні Сили України розглядають усі можливі сценарії та готуються до них.

Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла в ефірі каналу "Рада".

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"Ризик використання як території Білорусі, так і Придністровського регіону Молдови – безумовно є і його розглядають", - прокоментувала вона, чи існує ймовірність нападу російських військ з Білорусі та невизнаного Придністров'я.

Вона додала, що територія Білорусі для РФ - це база, де здійснюють лікування поранених військових, та тримають свої резерви під виглядом навчань.

"Що стосується білоруського кордону, то неодноразово ми підкреслювали, що Росія використовує територію Білорусі для того, щоб здійснювати агресію і використовуються для завдання ракетних ударів. Використовують як базу, де здійснюють лікування поранених, тримають свої резерви під виглядом навчань", – сказала вона.

Тим часом в Офісі президента запевнили, найближчим часом напад з боку Білорусі на Україну навряд чи буде. Радник голови ОП Михайло Подоляк закликав не слухати "видатних експертів, які знають точно" про начебто напад Білорусі.

Білорусь не нападе, а зброя від НАТО вже на передовій - експерт Роман Світан

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