Безуспішна спроба: російські окупанти намагалася прорвати оборону в напрямку на Ізюм

Безуспішна спроба: російські окупанти намагалася прорвати оборону в напрямку на Ізюм

Під містом ліквідовано російського полковника.

Армія країни-агресорки Росії намагалася прорвати оборону українських військ у напрямку на Ізюм, що у Харкіській області.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

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За його словами, прорвати оборону російським окупантам не вдалося: спроба виявилася безуспішною.

Крім того того, Українська армія під Ізюмом ліквідувала полковника, заступника керівника інженерних військ Західного воєнного округу Російської Федерації.

До слова, протягом минулої доби армія Російської Федерації завдала 38 артилерійських, мінометних ударів та обстрілів із реактивних систем залпового вогню по Харкову. Вдарили по районах Салтівки, Циркунів, ХТЗ, Дергачів.

Як повідомлялося, в місті Ізюм росіяни кинули в бій навчальний підрозділ збройних сил РФ, який зазнав поразки. Радник голови Офісу президента Олексій Арестович у відеозверненні повідомив, що підрозділ частково знищений, частково взятий в полон, частково розсіяний.

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