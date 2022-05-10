Безуспішно атакують близько 10 населених пунктів: у Генштабі розповіли, чим займається армія РФ на Донбасі

Безуспішно атакують близько 10 населених пунктів: у Генштабі розповіли, чим займається армія РФ на Донбасі

Ворог нарощує темпи проведення стратегічної наступальної операції у Східній операційній зоні. Утім, успіху не має.

Так, на Сєвєродонецькому напрямку тривають безуспішні спроби армії РФ щодо встановлення контролю над Рубіжним.

Про це повідомляє Генеральний штаб України 10 травня.

"Ворог здійснює штурмові дії в районах населених пунктів Нижнє, Тошківка, Оріхове Луганскої області, успіху не має. Противник намагається закріпитись в районі населеного пункту Олександрівка, здійснює штурмові дії в районі населеного пункту Шандриголове Донецької області, успіху не має", - йдеться в повідомленні.

Крім того, на Донецькому напрямку окупанти здійснювали спробу штурмових дій у напрямках міста Марʼїнка, населених пунктів Камʼянка Ясинуватського району та Новомихайлівка Покровського району Донецької області. Успіху також не мали.

Нагадаємо, російські солдати перестають довіряти своїм командирам і готуються до бунтів. Як повідомила СБУ, вони готові помститися за накази не відступати під обстрілами ЗСУ.

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